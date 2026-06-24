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Veja as chances das seleções nesta última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

Veja as chances das seleções nesta última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
Veja as chances das seleções nesta última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo -

Com o término da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, começa a partir desta quarta-feira (24/6) a rodada que definirá os classificados restantes para a segunda etapa da competição.

Neste momento, estão classificados e em 1º lugar nos seus grupos: México (A), Estados Unidos (D), Alemanha (E), Argentina (J) e Colômbia (K). Também estão classificados, mas ainda não definiram a posição: França e Noruega, ambas do grupo I. Haiti, Turquia, Tunísia, Jordânia e Panamá já estão eliminados. Veja agora as chances das seleções.

Confira as chances de classificação para a próxima fase da Copa

Grupo A

México x República Tcheca e África do Sul x Coreia do Sul 

México – 6 pontos – já está classificado para a 2ª fase da da Copa do Mundo.

Coreia do Sul – 3 pontos – Avança se vencer ou empatar; ou perder, mas ocorrer um empate entre República Tcheca e México.

República Tcheca – 1 ponto – Avança se vencer e a Coreia do Sul perder.  Caso a Coreia empate, os tchecos terminam em terceiro e esperam para ver se ficam entre os oito melhores terceiros colocados.

África do Sul – 1 ponto – Se classifica se vencer e a República Tcheca empatar ou perder. Caso os tchecos vençam, todos ficarão com 4 pontos, e aí a definição vai para saldo de gols, gols marcados e cartões. Estará eliminada se perder ou empatar.

Grupo B

Suíça x Canadá e Bósnia x Catar 

Canadá – 4 pontos – Se classifica se vencer ou empatar; caso perca, só se classifica se a Bósnia não tirar a diferença de saldo de gols (no momento, 9). Exemplo: Suíça 3 x Canadá 0; Bósnia 6 x 0 Catar . Ainda assim, terminaria em terceiro lugar, podendo ficar entre os oito melhores terceiros colocados.

Suíça – 4 pontos – Avança se vencer ou empatar ; se perder, só se classifica se o Catar não vencer tirando a diferença no saldo de gols que é de 9. Exemplo: Canadá 3 x 0 Suíça; Bósnia 0 x 6 Catar . Mas, mesmo assim, terminaria em terceiro lugar, podendo ficar entre os oito melhores terceiros colocados.

Bósnia – 1 ponto – Só se classifica diretamente se vencer o jogo, o Canadá perder e o time bósnio conseguir tirar a diferença de 9 gols. Então, sua melhor possibilidade é vencer o jogo e ver se fica entre os oito melhores terceiros colocados.

Catar – 1 ponto – Só se classifica diretamente se vencer o jogo, a Suíça perder e o time catari conseguir tirar a diferença de 9 gols. Então, sua melhor possibilidade é vencer o jogo e ver se fica entre os oito melhores terceiros colocados.

 

Grupo C

Escócia x Brasil e Marrocos x Haiti

Brasil – 4 pontos – Avança se vencer ou empatar; mesmo que perca, disputa a classificação como um dos oito melhores terceiros colocados.

Marrocos – 4 pontos – Avança se vencer ou empatar; mesmo que perca, disputa a classificação como um dos oito melhores terceiros colocados

Escócia – 3 pontos – Se classifica se vencer; caso empate ou perca, termina em terceiro lugar e tenta a vaga entre os oito melhores terceiros.

Haiti – 0 ponto – Já está eliminado da Copa do Mundo.

Grupo D

Turquia x Estados Unidos e Paraguai x Austrália

Estados Unidos – 6 pontos – já classificado em 1º lugar

Austrália – 3 pontos – Se classifica se vencer ou empatar; caso perca, brigará para ficar entre os oito melhores terceiros colocados.

Paraguai – 3 pontos – Avança se vencer; caso empate ou perca, lutará para ficar entre os oito melhores terceiros colocados.

Turquia – 0 ponto – Já eliminada da Copa do Mundo.

Grupo E

Equador x Alemanha e Curaçao x Costa do Marfim 

Alemanha – 6 pontos – Já classificada em 1º lugar no grupo

Costa do Marfim – 3 pontos – Se classifica se vencer ou se empatar;  caso perca, só se classifica se o Equador não vencer a Alemanha. Ainda assim, terá que esperar para ver se fica entre os 8 melhores terceiros.

Equador – 1 ponto – Só tem chances se vencer a Alemanha (vai a 4 pontos). Garante o 2º lugar direto se a Costa do Marfim empatar ou perder (desde que o Equador supere Curaçao no saldo (no momento tem 5 de frente). Se o Equador empatar ou perder, está eliminado.

Curaçao – 1 ponto – Só tem chances se vencer a Costa do Marfim (vai a 4 pontos). Se o Equador não vencer a Alemanha, Curaçao garante o 2º lugar direto. Se o Equador também vencer, a vaga direta entre Curaçao e Equador será decidida no saldo de gols (no momento tem 5 gols a menos). Mas, se Curaçao empatar ou perder, está eliminada.

Grupo F

Tunísia x Holanda e Japão x Suécia

Holanda – 4 pontos – Se classifica se vencer ou empatar; caso perca e o Japão também perca por uma diferença menor de gols, ainda assim a Holanda terminaria em terceiro lugar, dependendo de conseguir entrar na lista dos 8 melhores terceiros colocados.

Japão –  4 pontos – Se classifica se vencer ou empatar; caso perca, terminará em terceiro e dependerá se ficar entre os 8 melhores terceiros colocados.

Suécia – 3 pontos – Se classifica se vencer ; caso empate ou perca, termina em terceiro e vai disputar a classificação entre os 8 melhores terceiros colocados.

Tunísia – 0 ponto – Já eliminada da Copa do Mundo.

Grupo G

Egito x Irã e Nova Zelândia x Bélgica 

Egito – 4 pontos – Avança se vencer ou empatar; caso perca, só tem chance de classificação se a Bélgica não vencer. Ainda assim, ficaria em terceiro lugar, dependendo de entrar na lista dos 8 melhores terceiros colocados.

Irã – 2 pontos – Se classifica se vencer ou se empatar e rolar empate também no outro jogo, desde que a Bélgica não faça mais gols do que o Irã.  Se empatar, entra na briga para ficar entre os oito melhores. Mas com chances mínimas.  Perdeu significa eliminação

Bélgica – 2 pontos – Avança se vencer; ou se empatar e o jogo entre Egito e Irã também termine em empate ( desde que o número de gols de Irã seja menor do que o da Bélgica). Se empatar e terminar em terceiro, chance mínima de classificação entre os oito melhores.

Nova Zelândia – 1 ponto – Se classifica se vencer e o Egito vencer ou empatar com o Irã. Caso vença e o Irã também vença, a Nova Zelândia fica em terceiro disputando entrar na lista dos 8 melhores terceiros colocados. Mas, se empatar ou perder, eliminada.

Grupo H

Cabo Verde x Arábia Saudita e Uruguai x Espanha 

Espanha – 4 pontos – Avança se vencer ou empatar; caso perca, só tem chance de classificação se Cabo não vencer a Arábia tirando o saldo de gols (no momento em 4). Ainda assim, ficaria em terceiro lugar, dependendo de entrar na lista dos 8 melhores terceiros colocados.

Uruguai – 2 pontos – Se classifica se vencer ou se empatar e rolar empate também no outro jogo, desde que Cabo Verde não faça mais gols do que o Uruguai.

Cabo Verde – 2 pontos – Avança se vencer; ou se a Espanha vencer ou empatar com o Uruguai ( desde que o número de gols do Uruguai seja menor do que o de Cabo Verde).

Arábia Saudita – 1 ponto – Só tem chances de avançar se vencer Cabo Verde (vai a 4 pontos). Se a Espanha vencer ou empatar com o Uruguai, a Arábia garante o 2º lugar direto. Caso a Arábia vença e o Uruguai também vença, a Arábia termina em 3º lugar com 4 pontos (ficando atrás da Espanha no confronto direto) e vai disputar a vaga na repescagem. Se empatar ou perder, está eliminada.

Grupo I

Senegal x Iraque e Noruega x França 

França – 6 pontos – Já classificada. Garante o primeiro lugar se vencer ou empatar com a Noruega.

Noruega – 6 pontos – Já classificada. Garante o primeiro lugar se vencer a França.

Senegal – 0 ponto – Caso vença o Iraque, vai disputar para ver se fica entre os 8 melhores terceiros colocados.

Iraque – o ponto – Caso vença o Senegal, vai disputar para ver se fica entre os 8 melhores terceiros colocados.

Grupo J

Jordânia x Argentina e Argélia x Áustria 

Argentina – 6 pontos – Já classificada.

Áustria – 3 pontos – Se classifica se vencer ou empatar; caso perca, brigará para ficar entre os oito melhores terceiros colocados.

Argélia – 3 pontos – Avança se vencer; caso empate ou perca, lutará para ficar entre os oito melhores terceiros colocados.

Jordânia – 0 ponto – Já eliminada da Copa do Mundo.

Grupo K

Congo x Uzbequistão e Colômbia x Portugal

Colômbia – 6 pontos – Já classificada

Portugal – 4 pontos – Se classifica se vencer , empatar ou até perder, desde que Congo não vença o jogo tirando a diferença de gols, no momento em 6.

Congo – 1 ponto -Avança se vencer o jogo e Portugal perder , com o Congo conseguindo tirar uma diferença de 6 gols de saldo. Como isso é improvável, a solução seria torcer para ficar entre os 8 melhores terceiros colocados. Mas, se empatar ou perder, está eliminado.

Uzbequistão – o ponto – Já eliminado da Copa do Mundo.

Grupo L

Croácia x Gana e Panamá x Inglaterra

Inglaterra – 4 pontos – Se classifica se vencer ou empatar; caso perca e Gana também perca por uma diferença menor de gols, ainda assim a Inglaterra terminaria em terceiro lugar, dependendo de conseguir entrar na lista dos 8 melhores terceiros colocados.

Gana – 4 pontos – Se classifica se vencer ou empatar; caso perca, terminará em terceiro e dependerá se ficar entre os 8 melhores terceiros colocados.

Croácia – 3 pontos – Se classifica se vencer ; caso empate ou perca, termina em terceiro e vai disputar a classificação entre os 8 melhores terceiros colocados.

Panamá – 0 ponto – Já eliminado da Copa do Mundo.

 

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