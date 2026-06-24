Veja as chances das seleções nesta última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

Com o término da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, começa a partir desta quarta-feira (24/6) a rodada que definirá os classificados restantes para a segunda etapa da competição.
Neste momento, estão classificados e em 1º lugar nos seus grupos: México (A), Estados Unidos (D), Alemanha (E), Argentina (J) e Colômbia (K). Também estão classificados, mas ainda não definiram a posição: França e Noruega, ambas do grupo I. Haiti, Turquia, Tunísia, Jordânia e Panamá já estão eliminados. Veja agora as chances das seleções.
Confira as chances de classificação para a próxima fase da Copa
Grupo A
México x República Tcheca e África do Sul x Coreia do Sul
México – 6 pontos – já está classificado para a 2ª fase da da Copa do Mundo.
Coreia do Sul – 3 pontos – Avança se vencer ou empatar; ou perder, mas ocorrer um empate entre República Tcheca e México.
República Tcheca – 1 ponto – Avança se vencer e a Coreia do Sul perder. Caso a Coreia empate, os tchecos terminam em terceiro e esperam para ver se ficam entre os oito melhores terceiros colocados.
África do Sul – 1 ponto – Se classifica se vencer e a República Tcheca empatar ou perder. Caso os tchecos vençam, todos ficarão com 4 pontos, e aí a definição vai para saldo de gols, gols marcados e cartões. Estará eliminada se perder ou empatar.
Grupo B
Suíça x Canadá e Bósnia x Catar
Canadá – 4 pontos – Se classifica se vencer ou empatar; caso perca, só se classifica se a Bósnia não tirar a diferença de saldo de gols (no momento, 9). Exemplo: Suíça 3 x Canadá 0; Bósnia 6 x 0 Catar . Ainda assim, terminaria em terceiro lugar, podendo ficar entre os oito melhores terceiros colocados.
Suíça – 4 pontos – Avança se vencer ou empatar ; se perder, só se classifica se o Catar não vencer tirando a diferença no saldo de gols que é de 9. Exemplo: Canadá 3 x 0 Suíça; Bósnia 0 x 6 Catar . Mas, mesmo assim, terminaria em terceiro lugar, podendo ficar entre os oito melhores terceiros colocados.
Bósnia – 1 ponto – Só se classifica diretamente se vencer o jogo, o Canadá perder e o time bósnio conseguir tirar a diferença de 9 gols. Então, sua melhor possibilidade é vencer o jogo e ver se fica entre os oito melhores terceiros colocados.
Catar – 1 ponto – Só se classifica diretamente se vencer o jogo, a Suíça perder e o time catari conseguir tirar a diferença de 9 gols. Então, sua melhor possibilidade é vencer o jogo e ver se fica entre os oito melhores terceiros colocados.
Grupo C
Escócia x Brasil e Marrocos x Haiti
Brasil – 4 pontos – Avança se vencer ou empatar; mesmo que perca, disputa a classificação como um dos oito melhores terceiros colocados.
Marrocos – 4 pontos – Avança se vencer ou empatar; mesmo que perca, disputa a classificação como um dos oito melhores terceiros colocados
Escócia – 3 pontos – Se classifica se vencer; caso empate ou perca, termina em terceiro lugar e tenta a vaga entre os oito melhores terceiros.
Haiti – 0 ponto – Já está eliminado da Copa do Mundo.
Grupo D
Turquia x Estados Unidos e Paraguai x Austrália
Estados Unidos – 6 pontos – já classificado em 1º lugar
Austrália – 3 pontos – Se classifica se vencer ou empatar; caso perca, brigará para ficar entre os oito melhores terceiros colocados.
Paraguai – 3 pontos – Avança se vencer; caso empate ou perca, lutará para ficar entre os oito melhores terceiros colocados.
Turquia – 0 ponto – Já eliminada da Copa do Mundo.
Grupo E
Equador x Alemanha e Curaçao x Costa do Marfim
Alemanha – 6 pontos – Já classificada em 1º lugar no grupo
Costa do Marfim – 3 pontos – Se classifica se vencer ou se empatar; caso perca, só se classifica se o Equador não vencer a Alemanha. Ainda assim, terá que esperar para ver se fica entre os 8 melhores terceiros.
Equador – 1 ponto – Só tem chances se vencer a Alemanha (vai a 4 pontos). Garante o 2º lugar direto se a Costa do Marfim empatar ou perder (desde que o Equador supere Curaçao no saldo (no momento tem 5 de frente). Se o Equador empatar ou perder, está eliminado.
Curaçao – 1 ponto – Só tem chances se vencer a Costa do Marfim (vai a 4 pontos). Se o Equador não vencer a Alemanha, Curaçao garante o 2º lugar direto. Se o Equador também vencer, a vaga direta entre Curaçao e Equador será decidida no saldo de gols (no momento tem 5 gols a menos). Mas, se Curaçao empatar ou perder, está eliminada.
Grupo F
Tunísia x Holanda e Japão x Suécia
Holanda – 4 pontos – Se classifica se vencer ou empatar; caso perca e o Japão também perca por uma diferença menor de gols, ainda assim a Holanda terminaria em terceiro lugar, dependendo de conseguir entrar na lista dos 8 melhores terceiros colocados.
Japão – 4 pontos – Se classifica se vencer ou empatar; caso perca, terminará em terceiro e dependerá se ficar entre os 8 melhores terceiros colocados.
Suécia – 3 pontos – Se classifica se vencer ; caso empate ou perca, termina em terceiro e vai disputar a classificação entre os 8 melhores terceiros colocados.
Tunísia – 0 ponto – Já eliminada da Copa do Mundo.
Grupo G
Egito x Irã e Nova Zelândia x Bélgica
Egito – 4 pontos – Avança se vencer ou empatar; caso perca, só tem chance de classificação se a Bélgica não vencer. Ainda assim, ficaria em terceiro lugar, dependendo de entrar na lista dos 8 melhores terceiros colocados.
Irã – 2 pontos – Se classifica se vencer ou se empatar e rolar empate também no outro jogo, desde que a Bélgica não faça mais gols do que o Irã. Se empatar, entra na briga para ficar entre os oito melhores. Mas com chances mínimas. Perdeu significa eliminação
Bélgica – 2 pontos – Avança se vencer; ou se empatar e o jogo entre Egito e Irã também termine em empate ( desde que o número de gols de Irã seja menor do que o da Bélgica). Se empatar e terminar em terceiro, chance mínima de classificação entre os oito melhores.
Nova Zelândia – 1 ponto – Se classifica se vencer e o Egito vencer ou empatar com o Irã. Caso vença e o Irã também vença, a Nova Zelândia fica em terceiro disputando entrar na lista dos 8 melhores terceiros colocados. Mas, se empatar ou perder, eliminada.
Grupo H
Cabo Verde x Arábia Saudita e Uruguai x Espanha
Espanha – 4 pontos – Avança se vencer ou empatar; caso perca, só tem chance de classificação se Cabo não vencer a Arábia tirando o saldo de gols (no momento em 4). Ainda assim, ficaria em terceiro lugar, dependendo de entrar na lista dos 8 melhores terceiros colocados.
Uruguai – 2 pontos – Se classifica se vencer ou se empatar e rolar empate também no outro jogo, desde que Cabo Verde não faça mais gols do que o Uruguai.
Cabo Verde – 2 pontos – Avança se vencer; ou se a Espanha vencer ou empatar com o Uruguai ( desde que o número de gols do Uruguai seja menor do que o de Cabo Verde).
Arábia Saudita – 1 ponto – Só tem chances de avançar se vencer Cabo Verde (vai a 4 pontos). Se a Espanha vencer ou empatar com o Uruguai, a Arábia garante o 2º lugar direto. Caso a Arábia vença e o Uruguai também vença, a Arábia termina em 3º lugar com 4 pontos (ficando atrás da Espanha no confronto direto) e vai disputar a vaga na repescagem. Se empatar ou perder, está eliminada.
Grupo I
Senegal x Iraque e Noruega x França
França – 6 pontos – Já classificada. Garante o primeiro lugar se vencer ou empatar com a Noruega.
Noruega – 6 pontos – Já classificada. Garante o primeiro lugar se vencer a França.
Senegal – 0 ponto – Caso vença o Iraque, vai disputar para ver se fica entre os 8 melhores terceiros colocados.
Iraque – o ponto – Caso vença o Senegal, vai disputar para ver se fica entre os 8 melhores terceiros colocados.
Grupo J
Jordânia x Argentina e Argélia x Áustria
Argentina – 6 pontos – Já classificada.
Áustria – 3 pontos – Se classifica se vencer ou empatar; caso perca, brigará para ficar entre os oito melhores terceiros colocados.
Argélia – 3 pontos – Avança se vencer; caso empate ou perca, lutará para ficar entre os oito melhores terceiros colocados.
Jordânia – 0 ponto – Já eliminada da Copa do Mundo.
Grupo K
Congo x Uzbequistão e Colômbia x Portugal
Colômbia – 6 pontos – Já classificada
Portugal – 4 pontos – Se classifica se vencer , empatar ou até perder, desde que Congo não vença o jogo tirando a diferença de gols, no momento em 6.
Congo – 1 ponto -Avança se vencer o jogo e Portugal perder , com o Congo conseguindo tirar uma diferença de 6 gols de saldo. Como isso é improvável, a solução seria torcer para ficar entre os 8 melhores terceiros colocados. Mas, se empatar ou perder, está eliminado.
Uzbequistão – o ponto – Já eliminado da Copa do Mundo.
Grupo L
Croácia x Gana e Panamá x Inglaterra
Inglaterra – 4 pontos – Se classifica se vencer ou empatar; caso perca e Gana também perca por uma diferença menor de gols, ainda assim a Inglaterra terminaria em terceiro lugar, dependendo de conseguir entrar na lista dos 8 melhores terceiros colocados.
Gana – 4 pontos – Se classifica se vencer ou empatar; caso perca, terminará em terceiro e dependerá se ficar entre os 8 melhores terceiros colocados.
Croácia – 3 pontos – Se classifica se vencer ; caso empate ou perca, termina em terceiro e vai disputar a classificação entre os 8 melhores terceiros colocados.
Panamá – 0 ponto – Já eliminado da Copa do Mundo.
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