Luiz Henrique ou Rayan? Pentacampeão mundial dá o seu pitaco

Desde a última sexta-feira (19), quando Raphinha se lesionou na vitória da Seleção sobre o Haiti por 3 a 0, a torcida brasileira quer saber. Afinal, quem ocupará a vaga do craque do Barcelona na partida desta quarta, às 19h (horário de Brasília), contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, na sequência da Copa do Mundo. Os postulantes diretos do técnico Carlo Ancelotti são Rayan, do Bournemouth (ING), e Luiz Henrique, do Zenit, (RUS), pontas que sabem jogar pelo lado direito do campo, terreno onde Denilson, pentacampeão mundial no Japão, conhece muito bem. Ao Jogada10, o ex-atacante não ficou em cima do muro e explicou o motivo pelo qual um deles casaria melhor nesta terceira rodada do Grupo C do Mundial.

“Eu escalaria Luiz Henrique. Acho que o Ancelotti precisa de uma opção para o segundo tempo e para uma mudança de rotação de jogo. É natural que você tenha um jogador com um pouquinho mais de drible, com o Luiz Henrique, mas conte, então, com um pouco mais de profundidade no segundo tempo, com o Rayan“, argumentou Denilson, comentarista do “SporTV” e um dos membros da “Família Felipão” no título de 2002, na última vez que a Seleção levantou a taça.

Dono da palavra final, Carlo Ancelotti ponderou com outra visão. Antes de tudo, porque meteu Rayan assim que Raphinha saiu na Filadélfia. Depois, ainda elogiou o ex-cruz-maltino. No entanto, o comandante italiano apresentou um argumento em comum com o pensamento de Denilson.

“Rayan, quando entrou no lugar de Raphinha, fez um bom jogo. Ele, aliás, tem muito potencial nesse aspecto. Tenho outros jogadores que podem se adaptar a esse sistema, mas, se precisamos de amplitude no campo, Rayan pode fazer esse papel”, colocou Carleto, pouco depois do desembarque da Seleção em Fort Lauderdale. Orgulhos do Rio na Seleção Curiosamente, ambos tiveram, recentemente, uma passagem exitosa pelo futebol carioca. Cria da Barreira, Rayan, ex-Vasco, deixou muita saudade na Colina. O garoto levou o Cruz-Maltino à final da Copa do Brasil de 2025 antes de se aventurar na Premier League. Luiz Henrique, então, nem se fala. No Botafogo, vestiu a 7 de Garrincha e brilhou nos títulos da Libertadores e do Brasileirão, naquele 2024 inesquecível para o Mais Tradicional. Martinelli seria uma terceira opção. Mas o atacante do Arsenal já avisou que sua especialidade é o lado esquerdo. Ancelotti sabe disso. Neymar é outro atacante à disposição. Porém, a comissão técnica entende que o atacante do Santos, recém-recuperado de lesão, deve se perfilar como “falso 9” para não ficar, portanto, com tantas obrigações defensivas. Com quatro pontos, o Brasil enfrenta a Escócia e lidera o Grupo C da Copa do Mundo. Os britânicos somam três e nutrem esperança de classificação para a segunda fase. No mesmo horário, em Atlanta, Marrocos, com quatro e saldo inferior, pega um Haiti, zerado na tabela e desmobilizado.

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