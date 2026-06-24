Sem o 10, confia no 7! Vini Jr. mantém números impressionantes na Copa

Enquanto o camisa 10 estava fora de combate, o 7 se sobressaiu. Afinal, com o número de Mané Garrincha, Vini Jr. chamou para si a responsabilidade e liderou a Seleção Brasileira nas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo, jogos que coincidiram com a ausência de Neymar (Marrocos e Haiti). O Malvadeza é tão protagonista que participou de 100% dos gols da equipe verde e amarela até agora, na edição atual do Mundial. Duas bolas na rede, uma assistência e um rebote provocado para um companheiro marcar. Nesta quinta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), contra a Escócia, em Miami (EUA), pelo Grupo C, há expectativa por um novo recital da fera de São Gonçalo (RJ).

No recorte das últimas duas Copas do Mundo, Vini mantém os números impressionantes. Do Qatar (2018) aos Estados Unidos (2026), ele soma nove participações nos últimos 12 gols do Brasil.

Com Neymar, fora, os ataques da Seleção se concentram, por exemplo, justamente onde Vini atua, de acordo com o “WhoScored”. O Brasil também arremata mais por aquele lado, registrando 63% dos disparos pela banda esquerda na Copa.

Técnico da Seleção Brasileira e conhecedor das habilidades de Vini Jr. desde os tempos do Real Madrid, Carlo Ancelotti concorda que o atacante está na mesma prateleira de grandes nomes do Mundial, como Messi, Mbappé e Haaland. E Matheus Cunha, também com dois gols, foi quem melhor se aproveitou da fase do astro merengue.

“Acho que sim, no último jogo tivemos também Matheus Cunha, que jogou muito bem. Temos potencial na frente, temos que aproveitá-lo, assim como outros times têm jogadores fantásticos”, resumiu Ancelotti, sempre protocolar, na última sexta-feira (23), na ensolarada Flórida.

Vini, agora, terá a companhia do recém-recuperado Neymar, relacionado para o encontro contra os britânicos, mas ainda sem condições de estar em campo durante os 90 minutos. Agora quem terá que correr atrás é o atacante do Santos, pois o Malvadeza, hoje, é o cara da Seleção Brasileira.

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