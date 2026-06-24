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Jogada10
Ministério Público pede contratos de Neymar e Virginia com casa de apostas
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Jogada10
Publicado às 09h44 de 24/06/2026
Ministério Público pede contratos de Neymar e Virginia com casa de apostas -
Jogada10
Neymar e Virginia Fonseca tiveram contratos publicitários solicitados em investigação que apura possíveis irregularidades envolvendo a Blaze
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