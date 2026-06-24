Decisão da Justiça de afastar Pedrinho não impede venda da SAF do Vasco

A decisão da Justiça do Rio de Janeiro que afastou Pedrinho do Conselho de Administração da SAF do Vasco caiu como uma bomba nos bastidores. Contudo, o afastamento não impede a venda do clube, que tem negociações avançadas com o empresário Marcos Lamacchia, filho de José Lamacchia, dono da Crefisa e marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

Na decisão, a juíza Caroline Rossy Brandão Fonseca ressaltou que a suspensão dos direitos políticos e patrimoniais da 777 Partners em decisões anteriores não extinguiu sua condição de acionista da SAF do Vasco. Dessa forma, o Cruz-Maltino ainda pode revender a SAF, desde que receba o aval da 777 Partners.

O Vasco trata a venda da SAF com urgência. Afinal, existe preocupação com a falta de recursos para o mercado e a situação do Vasco no Brasileirão, que está na zona de rebaixamento e em busca de um novo treinador. Em carta divulgada aos torcedores após o afastamento, portanto, o presidente Pedrinho revelou que a venda da SAF para Marcos Lamacchia estava prestes a acontecer.

Em decisão proferida pela 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a juíza Caroline Fonseca atendeu a um pedido de tutela formulado pela 777. Assim, afastou Pedrinho e os conselheiros Christiano Stockler Campos e Felipe Elias do Conselho de Administração da SAF. Dessa forma, o mandatário do clube associativo perdeu o seu poder diretivo sobre a empresa que gere o futebol.

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