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Jogada10
Bruna Biancardi revela crise com Neymar e cogitou fim do relacionamento
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Jogada10
Publicado às 10h07 de 24/06/2026
Bruna Biancardi revela crise com Neymar e cogitou fim do relacionamento -
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Bruna Biancardi relembra fase de instabilidade no início do relacionamento com Neymar e detalha momento em que decidiu impor limites
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