Cannavaro revela pedido para que Cristiano Ronaldo não se aposente: “Aproveite o futebol”

Fabio Cannavaro valorizou a atuação do Uzbequistão apesar da derrota por 5 a 0 para Portugal, nesta terça-feira (23), pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026. Afinal, o treinador italiano destacou a força do adversário e afirmou sentir orgulho do desempenho de sua equipe diante de uma das seleções favoritas ao título.

“O normal é perder para Portugal. Se você jogar cem vezes contra Portugal, pode perder cem vezes. Eu pedi para eles serem mais corajosos, mais ousados, para jogarem futebol, sem medo. E, como treinador, eu preciso dar confiança a eles. No fim das contas, contra Portugal, se você jogar em bloco baixo, 99% das vezes você vai perder”, disse

“Então eu disse: vamos tentar algo diferente. Por isso eu nunca pedi para eles recuarem ou ficarem muito atrás. Prefiro que a equipe se exponha, porque estamos aqui para ganhar experiência, mesmo que percamos. É a primeira vez que chegamos à Copa do Mundo”, completou.

Importância de CR7 no futebol asiático e reencontro

Campeão mundial com a Itália em 2006, Cannavaro também comentou a atuação de Cristiano Ronaldo, autor de dois gols na partida. Nesse sentido, o técnico revelou que conversou com o astro português após o apito final e aproveitou o encontro para lhe dar um conselho. Durante a entrevista, o treinador também usou o craque para exaltar a evolução do futebol asiático.

“Eu o parei muitas vezes, mas ele também marcou muitas vezes contra mim. Eu me aposentei há muito tempo, e ele ainda está jogando. Parabéns a ele, porque é um profissional muito bom… Eu disse a ele: talvez você possa jogar por mais anos, não se aposente ainda e aproveite o futebol. Se você ainda está nesse nível, por que não continuar?”, contou.

“Ele se movimenta muito, e também os companheiros jogam para ele. Eles o procuram, passam a bola para ele, e ele sempre tem uma ótima movimentação. Como defensor, você precisa ser muito, muito inteligente para ficar perto dele, porque se você der um centímetro a ele dentro da área, você está morto”, completou.

“Há muitas pessoas que acham que jogar na Ásia, como Cristiano Ronaldo, é uma perda de tempo. Mas então você chega à Copa do Mundo e mostra que, aos 41 anos, você ainda tem fome de vencer, ainda pode fazer muita coisa e não esquece como se joga futebol. E então ele joga e se torna parte da história da Copa do Mundo. Agora, o futebol não está apenas na Europa, ele está aberto para o mundo inteiro. Sabe, não existem mais horizontes e fronteiras, e o nível é muito mais alto agora”, concluiu.