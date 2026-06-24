Com estádios praticamente lotados, Copa ultrapassa marca de 3 milhões de torcedores

A Copa do Mundo 2026 ultrapassou a incrível marca de 3 milhões de espectadores ao encerramento da segunda rodada da fase de grupos. O torneio atingiu o número na vitória da Croácia por 1 a 0 sobre o Panamá, pelo Grupo L, nesta terça (23), e agora soma 3.072.164 torcedores nos estádios dos EUA, Canadá e México.

Os números refletem a elevada procura por ingressos desde o início da competição. A Fifa disponibilizou 2.995.550 lugares nas arenas do Mundial, o que resulta em uma taxa média de ocupação de 99,60%.

Somente na segunda rodada, 1.499.580 pessoas acompanharam os 24 jogos. As partidas ocorreram em estádios com capacidade conjunta para 1.503.007 espectadores, o que elevou a ocupação do período para 99,77%. Além disso, mais da metade dos confrontos — 15 ao todo — registrou lotação máxima.

Recorde no jogo da Noruega

Aliás, o jogo com maior presença de público na rodada ocorreu em Nova Jersey. A vitória da Noruega por 3 a 2 sobre Senegal, pelo Grupo I, reuniu 80.663 torcedores e ocupou todos os assentos disponíveis na arena.

Outros jogos, porém, também atraíram grandes audiências. Em Dallas, 70.649 pessoas acompanharam o triunfo da Argentina sobre a Áustria, partida que entrou para a história por marcar o momento em que Lionel Messi se tornou o maior goleador de todas as Copas do Mundo ao balançar a rede duas vezes.

A seleção anfitriã dos EUA, inclusive, contou com arquibancadas cheias. O triunfo diante da Austrália, pelo Grupo D, levou 66.925 espectadores ao estádio . Já a goleada do Brasil sobre o Haiti, pelo Grupo C, foi acompanhada por 68.324 torcedores na Filadélfia, outro palco que operou com capacidade esgotada.

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