Justiça aceita denúncia e torna vice-presidente do Corinthians réu no caso Nike

A Justiça de São Paulo transformou em réu o vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça. Afinal, aceitou a denúncia do Ministério Público sobre supostas irregularidades na gestão dos materiais esportivos da Nike. Assim, o dirigente responderá por quatro crimes e terá dez dias para apresentar a defesa após ser intimado. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o dirigente responde pelos crimes de apropriação indébita agravada continuada, tentativa de apropriação indébita agravada continuada, furto qualificado por abuso de confiança e coação no curso do processo.

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A juíza Amanda Eiko Sato, da 25ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, assinou a decisão na última terça-feira (23). Ao receber a denúncia apresentada pelo promotor Cássio Roberto Conserino, a magistrada apontou a existência de indícios de autoria e materialidade dos crimes citados pelo Ministério Público.

Apesar de aceitar a denúncia, a juíza rejeitou os pedidos de medidas cautelares. Entre eles, estavam a suspensão temporária do quadro de associados e a proibição de acesso ao clube. A magistrada considerou o afastamento voluntário do dirigente por 30 dias e concluiu que ele não exerce influência sobre testemunhas ou colaboradores.

Pelo mesmo motivo, a Justiça negou o pedido para restringir o contato de Armando Mendonça com integrantes da diretoria do Corinthians. Diante disso, o promotor Cássio Roberto Conserino pretende recorrer da decisão que rejeitou as medidas cautelares.

Entenda o caso

Uma auditoria interna encomendada pelo presidente Osmar Stabile e conduzida pelo diretor de tecnologia apontou uma série de irregularidades na gestão dos materiais esportivos fornecidos pela Nike. O relatório colocou o vice-presidente Armando Mendonça no centro de parte das inconformidades identificadas.

Por outro lado, Armando negou qualquer irregularidade. Segundo o dirigente, o descontrole na retirada dos materiais ocorreu durante a gestão de Augusto Melo. Ele afirmou ainda que a atual administração corrigiu os problemas e contestou a auditoria, alegando que o documento apresenta falhas.

De acordo com o Ministério Público, o vice-presidente se apropriou de 131 itens fornecidos pela Nike, tentou obter 19 camisas especiais com patch da NFL, ficou com oito unidades dessa edição comemorativa e ameaçou duas testemunhas ao longo da investigação.

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