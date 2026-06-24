Bruna Biancardi rebate críticas e fala sobre independência financeira com Neymar

Bruna Biancardi rebateu, em entrevista a um podcast, as críticas de que dependeria financeiramente de Neymar. A influenciadora negou a chamada “imagem de esposa troféu” e afirmou que mantém sua própria renda, além de administrar compromissos profissionais e despesas pessoais.

Além disso, Bruna explicou que trabalha ativamente e sustenta sua equipe. “As pessoas acham que a gente não trabalha, que fica em casa, que é esposa troféu. Falo: gente, calma aí, porque tenho meus trabalhos, pago minha equipe, tenho salários para pagar. Ganho meu dinheiro, pago minhas contas”, contou ela.

Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora construiu uma carreira sólida no meio digital. Ao longo dos últimos anos, ela fechou campanhas publicitárias com diversas marcas e ampliou sua atuação nas redes sociais.

Além disso, Bruna também comanda o projeto Bru Na Cozinha, que mistura culinária e entrevistas descontraídas. Na temporada mais recente, ela recebeu convidadas como Giullia Buscaccio e Lore Improta em conversas durante o preparo de receitas.

Mãe de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 11 meses, Bruna também espera sua terceira filha com Neymar. A influenciadora revelou que a gestação foi planejada e contou que descobriu a gravidez um dia antes da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

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