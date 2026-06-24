Conheça Billy, o gato vidente da Copa do Mundo que é “inimigo” do empate

A Copa do Mundo 2026 tem o adivinho da vez. Depois do sucesso de animais que ficaram conhecidos por prever resultados do Mundial (lembram do polvo Paul de 2010?), o gato Billy se tornou a mais nova sensação entre os torcedores ao acertar, até o momento, o vencedor de todas as 20 partidas do torneio que terminaram sem empate.

O felino, da raça British Shorthair, vive na Irlanda e conquistou milhares de seguidores nas redes sociais. Antes de cada partida, seus tutores, Linka Lin, de 33 anos, e Mark Kelly, de 35, colocam diante dele as bandeiras das duas seleções. Em seguida, Billy escolhe uma delas com a pata.

Embora não consiga prever empates, o animal mantém um aproveitamento perfeito nos jogos com resultado definido. Sua previsão mais recente cravou a vitória da Croácia sobre o Panamá.

Na única previsão que fez sobre um jogo do Brasil, foi contra o Marrocos. Ele escolheu a bandeira brasileira, mas o jogo ficou no empate. Como Billy é um “inimigo” declarado da igualdade no placar, a vidência não bateu.

Sucesso nas redes sociais

“É claro que as pessoas interpretam vídeos como quiserem, mas estamos muito felizes em proporcionar essa sensação de confiança e segurança, permitindo que as pessoas vejam alguns resultados antecipadamente”, brincou Linka.

Billy foi adotado pelo casal quando tinha apenas três meses, por meio de uma instituição de caridade. Desde então, Linka e Mark passaram a produzir vídeos para as redes sociais mostrando o comportamento do gato em diferentes escolhas, como decidir entre tipos de comida ou bebidas.

A ideia de incluir o bichano – conhecido pelo apelido de ‘Billy Nariz de Coração’, em referência à marca presente em seu focinho – nas previsões da Copa do Mundo surgiu logo no início do torneio. O sucesso, porém, foi além das expectativas do casal.

“As reações foram muito positivas e encorajadoras, e recebemos muitas mensagens carinhosas”, diz Linka, que admitiu não esperar tamanha receptividade entre os quase 10 mil seguidores da página de Billy no Instagram.

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