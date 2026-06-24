Após cancelar viagem a Portugal, Santos estuda amistosos antes da volta do Brasileirão

Ao cancelar a intertemporada em Portugal, o Santos avalia a realização de amistosos no Brasil antes da retomada das competições. Assim, a equipe paulista volta a campo diante do Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, mas pretende fazer amistosos antes disso.

Dessa forma, o planejamento inicial previa uma viagem à Europa no início de julho. Em Portugal, o Peixe enfrentaria Gil Vicente e Vitória de Guimarães, além de disputar um jogo-treino contra o Santa Clara. O clube também negociava e almejava disputar um amistoso com o Benfica.

Os planos, porém, mudaram após a CBF sinalizar a antecipação da partida contra o Botafogo por causa de ajustes no calendário relacionados ao playoff da Sul-Americana. Como o Santos enfrentará o Universidad Central, da Venezuela, em 21 de julho, o duelo pelo Brasileirão ficou para o dia 16, antes mesmo do encerramento da Copa do Mundo.

Amistosos em território nacional

A confirmação da nova data saiu na última segunda-feira (22). Desde então, a diretoria e o departamento de futebol passaram a estudar um cronograma alternativo de treinos e amistosos em território nacional, de acordo com o presidente Marcelo Teixeira.

“Por ser uma viagem internacional, com uma duração mais longa, a comissão técnica entendeu em comum acordo. Nós conversamos, também, com o organizador, que teve a iniciativa principal. Era importante. Nós tínhamos previsto um número de jogos amistosos e treinos, que foi pedido pela comissão técnica. Mas com a antecipação das datas não teríamos como permanecer em Portugal para que o organizador realizasse os jogos”, disse

“É o calendário do futebol brasileiro, ainda mais com esse ano de Copa do Mundo. Tivemos que ter uma acomodação. Vamos estudar amistosos. O departamento de futebol está estudando treinos e amistosos aqui mesmo no Brasil”, completou Teixeira.

Por fim, o foco é melhorar a condição física do elenco e dar mais ritmo de jogo à equipe. Segundo Rodrigo Zogaib, coordenador do Núcleo de Saúde do clube, esse período de preparação oferece condições ideais para o trabalho físico e pode ajudar o Santos a reduzir o número de lesões.

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