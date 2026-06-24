Venda do Lyon pode afetar acordo por dívida com Botafogo

A mudança no comando do Lyon, da França, pode gerar consequências para o Botafogo. Afinal, o possível acordo do Alvinegro com o clube francês voltou à “estaca zero”, de acordo com informações do “ge”. Dessa forma, a tendência é que uma nova rodada de negociação aconteça diretamente entre Michele Kang, nova dona dos franceses, e Gabriel de Alba, principal nome da GDA.

Michele Kang anunciou nesta última terça-feira (23) que comprou as ações da Eagle. Dessa forma, ela assume o controle total do Lyon. O Botafogo negociava com o clube francês há meses por intermédio da Ares, principal credora da Eagle. Porém, a mudança no comando do clube francês só deve ter continuidade se a GDA se tornar a nova dona das ações da SAF do Glorioso.

O Botafogo negocia a venda de 90% das ações da SAF para a GDA e existe a expectativa por um acordo até a próxima semana. Afinal, a negociação com a empresa o empresário mexicano Gabriel de Alba entrou na reta final. As conversas acontecem diretamente entre representantes da GDA e da Cork Gully, empresa britânica de reestruturação financeira que cuida da Eagle Bidco.

Caso conclua as negociações, a GDA assume as ações e a dívida da SAF do Botafogo, que está estimada em quase R$ 3 bilhões. Além disso, a empresa também vai aportar 105 milhões de euros (R$ 621 milhões na cotação atual), parcelado em alguns anos. A dívida com o clube francês é avaliada em até R$ 745 milhões.

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