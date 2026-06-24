Carismáticos, escoceses lotam Miami. Tem até “cover” do Ronaldo Fenômeno. Veja!

A Escócia contará com a tradicionalíssima “massa compacta” na partida desta quarta-feira (24), contra o Brasil, no Hard Rock Stadium, pela rodada 3 do Grupo C da Copa do Mundo. Carismáticos e bonachões, os britânicos chegaram em massa a Miami. Na terça (23), por exemplo, a equipe de reportagem do Jogada10 contabilizou 30 torcedores uniformizados do rival da Seleção durante o voo de Nova York a Fort Lauderdale. As autoridades locais falam em até 10 mil britânicos na ensolarada Flórida.

Na prévia da partida contra o Brasil, em Miami Beach, aliás, cerca de 150 torcedores do time europeu alugaram um barco somente para festejar a possibilidade daquela seleção se classificar pela primeira vez em uma Copa do Mundo. A Escócia, fora do Mundial durante 28 anos, joga por um empate para lograr êxito. No momento, com três pontos, a equipe ocupa a terceira colocação da chave, com uma vitória (Haiti) e uma derrota (Marrocos).

É cada figura!

“No Scotland, no party (sem Escócia, sem festa)”, repetiam os seguidores, às vezes por dez vezes seguidas, sem deixar a peteca cair, em uma região turística de Miami.

Entre a turma, a maioria vestia kilt, saia típica masculina, na altura dos joelhos, feita de lã pesada. A galera ficava ainda mais ouriçada quando alguém tocava a famosa gaita de fole escocesa. Um dos fãs, porém, contrariou as tradições, colocou a camisa do Brasil e meteu o topete “Cascão”, em homenagem ao visual de Ronaldo Fenômeno na final da Copa do Mundo de 2002, contra a Alemanha. E ele não estava sozinho, pois outro torcedor da Escócia trajava o uniforme da Seleção de 1998, personalizado com o nome do ex-goleiro Taffarel.

Cada segundo desta jornada nos Estados Unidos é importante para estes torcedores, principalmente pelo encontro com a Seleção Brasileira, uma referência para os amantes do futebol do Reino Unido.

“Crescemos vendo os jogos do Brasil. Claro que, depois da Escócia, nunca vamos torcer para a Inglaterra. Queremos que os sul-americanos ganhem sempre. Em 2002, Ronaldo era igual a um super-herói. Renasceu das cinzas. A partida contra o Brasil será duríssima para a Escócia. Mas é uma grande vitória para o país estar nesta condição. Queremos, então, beber e aproveitar este momento. Só isso”, pontuou Stewart, o cover do Fenômeno.

Conheça a Tartan Army

Embora o país seja conhecido pela qualidade do uísque, em Boston, na semana passada, os britânicos esgotaram o estoque de cerveja dos pubs locais. Em Miami, também começaram com tudo. Lotaram um jogo de beisebol e organizaram caminhadas. Na terça, a alegria era tanta que, antes do barco zarpar, os torcedores da Escócia jogavam latas da bebida para as pessoas que passavam, como uma forma de presenteá-los e mostrar toda a cordialidade.

Conhecida como “Tartan Army”, a torcida oficial da Escócia briga pelo posto de mais animada desta edição da Copa do Mundo. O nome é uma referência ao tartã, padrão de estampa dos tecidos daquele país. O formato em xadrez identifica clãs, regiões e famílias, com um forte simbolismo para os britânicos.

A “torcida organizada” da Escócia conta com pessoas de diferentes idades. Mulheres são bem-vindas ao grupo. Os fãs também carregam bandeiras com os nomes das cidades.

Ao contrário dos vizinhos ingleses, os escoceses dispensam a fama de brigões e arruaceiros. Tanto que, na terra do Tio Sam, nenhuma ocorrência foi registrada. Muito pelo contrário. Além da festa, a torcida arrecada doações para ajudar hospitais e entidades beneficentes dos locais onde a Escócia joga. Isso explica por que, durante o Mundial, Glasgow e Boston se tornaram “cidades irmãs”, com direito à postagem da prefeita da cidade de Massachusetts.

No campo, o favoritismo é verde e amarelo. Fora, no entanto, os brasileiros precisaram se esforçar muito para igualar os adversários em animação.

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