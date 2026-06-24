América do México avalia devolver Lima para o Fluminense

Lima pode voltar para o Fluminense antes do previsto. O volante, de 30 anos, não agradou no América do México e perdeu espaço após a chegada do técnico Guillermo Almada. Dessa forma, o clube mexicano avalia rescindir o empréstimo e devolver o meio-campista para o Tricolor das Laranjeiras, de acordo com a imprensa mexicana.

Sem agradar, Lima está fora dos planos do técnico Guillermo Almada, que foi contratado para substituir o brasileiro André Jardine. Para devolver Lima, o América do México precisa chegar a um acordo com o Fluminense. Porém, isso ainda não aconteceu. Os clubes conversam há alguns dias, mas ainda não alinharam os termos pela rescisão do empréstimo.

Pelo América do México, Lima disputou apenas 16 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. O volante chegou sob aval do técnico André Jardine, mas perdeu espaço principalmente após a chegada de Guillermo Almada. Das 16 partidas pelo clube mexicano, começou como titular em apenas duas ocasiões.

Contratado pelo Fluminense em 2023, Lima teve papel importante e se tornou uma espécie de 12º jogador nas campanhas dos títulos do Carioca e Libertadores. Em 2024, no entanto, oscilou. No ano passado, perdeu espaço e ficou fora dos planos do técnico Luis Zubeldía para 2026. Ao todo, disputou 168 jogos, marcou 16 gols e deu 10 assistências. Ele tem contrato até o fim de 2027.

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