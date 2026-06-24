Após nascimento do filho, Doku retorna à concentração da Bélgica para a Copa

Jeremy Doku voltou à concentração da Bélgica na Copa do Mundo após acompanhar o nascimento do primeiro filho. Assim, o atacante chegou ao hotel da seleção em Seattle nesta terça-feira (24) e recebeu uma recepção calorosa dos companheiros, com aplausos e abraços. A federação belga divulgou o momento nas redes sociais.

Dessa forma, o jogador deixou os Estados Unidos no último fim de semana com autorização da federação para viajar a Londres. Na capital inglesa, o atleta acompanhou o nascimento de Praise, seu primeiro filho.

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A Bélgica também disponibilizou um médico da seleção para acompanhar o atacante durante toda a viagem. Diante deste contexto, a comissão técnica considerou a situação especial e liberou o atleta sem restrições.

Por causa da viagem, Doku não participou do empate sem gols contra o Irã, resultado que manteve a equipe em situação delicada no Grupo G da Copa do Mundo, restando uma rodada.

Agora, o atacante retorna a tempo de iniciar a preparação para o confronto decisivo diante da Nova Zelândia. Com apenas dois pontos conquistados em dois jogos, a Bélgica precisa de um bom resultado para garantir a classificação ao mata-mata. Por fim, a expectativa é de que o jogador fique à disposição do técnico Rudi Garcia.

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