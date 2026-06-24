Romário envia flores e bilhete romântico a affair no Brasil durante viagem da Copa

Mesmo acompanhando a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Romário mantém atenção à vida pessoal no Brasil. Além disso, o ex-jogador e senador, de 60 anos, enviou um buquê de flores e um bilhete romântico à estudante de Nutrição Bárbara Cavalcanti, com quem vive um affair desde abril.

O gesto ocorreu em comemoração ao aniversário de 27 anos da jovem. No cartão, Romário escreveu: “Feliz aniversário. Curta bastante seu dia com as pessoas que você ama. É claro que o ideal seria que você estivesse aqui, mas, enfim, daqui a pouco estou de volta para a gente curtir junto. Beijos, Romário”, escreveu o ex-jogador no cartão compartilhado por Bárbara, que fez 27 anos, nas redes sociais na terça-feira (23).

Entretanto, a estudante não acompanhou o senador na viagem aos Estados Unidos porque teve o visto negado. Enquanto isso, Romário viajou com Marcielle Mota, com quem já viveu um affair durante a Copa do Mundo de 2022, e com quem passou parte do tempo livre no país.

Além disso, o ex-atacante também voltou a se encontrar com a ex-modelo Nana Gouvêa. Os dois chegaram a jantar juntos nos Estados Unidos, embora Nana não soubesse inicialmente que Romário também estava acompanhado de outra companhia durante a viagem.

Romário revive antiga paixão em Nova York

Romário voltou a movimentar os bastidores da Copa do Mundo de 2026 ao aparecer em Nova York acompanhado de uma antiga conhecida. Logo após surgirem rumores sobre um possível reencontro com uma ex-namorada, o ex-jogador voltou a ser visto em clima de proximidade com outra companhia na cidade.

De acordo com o jornal Extra, o senador e ex-atacante retomou o contato com a atriz brasileira Nana Gouvêa, que vive nos Estados Unidos há vários anos. Além disso, os dois circularam juntos em pelo menos duas ocasiões recentes em Nova York, o que reforçou as especulações sobre a relação.

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