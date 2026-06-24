Tunísia x Holanda: Laranja quer espremer o lanterninha para ficar em primeiro

A classificação e a liderança do Grupo F estão em jogo. Já praticamente garantida nas oitavas de final, a Holanda enfrenta a Tunísia nesta quinta-feira (25), às 20h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

A seleção holandesa chega embalada após a goleada por 5 a 1 sobre a Suécia. Antes, na estreia, a equipe havia empatado em 2 a 2 com o Japão. Com quatro pontos, a Laranja Mecânica divide a ponta com os japoneses, mas leva vantagem no critério de gols marcados e depende apenas de si para avançar em primeiro lugar.

Do outro lado, a Tunísia entra em campo para cumprir tabela. Os africanos sofreram duas derrotas contundentes — 5 a 1 para a Suécia e 4 a 0 para o Japão — e viram as chances de classificação desaparecerem antes da rodada final.

A definição da liderança, porém, também depende do resultado entre Japão e Suécia, que jogam no mesmo horário. Para terminar na primeira colocação, a Holanda precisa vencer e manter uma vantagem de saldo pelo menos igual à de um eventual triunfo japonês. O Brasil, caso fique em primeiro, pegará o segundo colocado do Grupo F na próxima fase.

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Como chega a Holanda

O técnico Ronald Koeman, inclusive, deve administrar o elenco de olho no mata-mata e não descarta preservar jogadores pendurados com um cartão amarelo, como o lateral-esquerdo Van de Ven e o atacante Summerville. Contudo, apesar da situação confortável, o treinador pediu concentração máxima e quer ver a equipe repetir o desempenho dominante apresentado diante dos suecos.

Como chega a Tunísia

O clima no lado tunisiano, aliás, é de frustração. Após a goleada sofrida para o Japão, jogadores criticaram a federação do país e classificaram a condução do futebol local como amadora. Contratado para a reta final do Mundial, o técnico Hervé Renard, porém, dificilmente permanecerá no cargo. Porém, para o último compromisso, ele deve manter a base que atuou nas duas primeiras rodadas.

TUNÍSIA X HOLANDA

Copa do Mundo – 3ª rodada – Grupo F

Data e hora: 25/6/2026 (quinta-feira), 20h (de Brasília)

Local: Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA)

TUNÍSIA: Dahmen; Bronn, Talbi e Rekik; Valery, Skhiri, Ben Slimane, Mejbri, Saad e Ali Abdi; Tounekti. Técnico: Hervé Renard.

HOLANDA: Verbruggen; Dumfries, Van Hecken, Van Dijk e Van de Ven (Hato); Gravenberch, De Jong e Reijnders; Malen, Gakpo e Summerville (Koopmeiners). Técnico: Ronald Koeman.

Árbitro: Katia Garcia (México)

Assistentes: Sandra Ramirez (México) e José Enrique Naranjo Pérez (Espanha)

VAR: Não divulgado

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