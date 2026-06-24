Neymar recebe mensagem do pai antes de possível estreia na Copa: “Chegou a hora”

Neymar pode finalmente estrear na Copa do Mundo nesta quarta-feira (24), diante da Escócia, e recebeu uma mensagem especial poucas horas antes da partida. Afinal, nas redes sociais, o pai do atacante publicou um vídeo de apoio ao camisa 10 da Seleção Brasileira, que está entre os relacionados e tende a iniciar no banco de reservas às 19h (de Brasília), em Miami.

Dessa forma, a publicação reúne imagens de Neymar ao longo da carreira e uma música com temática de superação. Além disso, o vídeo também traz uma narração com a frase: “Então corra, negão, corra. Corra como se fosse o último dia da sua vida”.

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“Até aqui nos ajudou o Senhor… Chegou a hora. Vamos viver tudo isso juntos. Boa sorte, filho! Boa sorte, Brasil. Que Deus os abençoe e os proteja!”, escreveu o pai do jogador no Instagram.

Um post compartilhado por Neymar Pai (@neymarpai_)

Recuperado e disponível para a estreia

A expectativa pela volta do atacante aumentou após a confirmação de Carlo Ancelotti. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que jogador está disponível para o confronto e destacou o bom desempenho do camisa 10 nos treinamentos.

Recuperado de uma lesão na panturrilha direita, o craque participou normalmente das atividades com o restante do elenco nos últimos três dias. No treino aberto à imprensa nesta terça-feira (23), Neymar chamou a atenção pela intensidade e pela movimentação em campo.

Líder do Grupo C com quatro pontos, o Brasil depende de um empate contra a Escócia para garantir a classificação ao mata-mata (16 avos). Com a recuperação concluída, o atleta surge como uma das principais novidades da equipe para a partida decisiva.

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