Copa do Mundo 2026 obriga a Globo a fazer mudanças drásticas na programação

A partida entre Brasil e Escócia, válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, vai provocar mudanças na programação da Globo nesta quarta-feira (24). O confronto, marcado para as 19h (de Brasília), terá cobertura especial da emissora e impactará diretamente a grade de entretenimento.

Por causa das transmissões do Mundial, os telespectadores não acompanharão os capítulos de A Nobreza do Amor, Coração Acelerado e Quem Ama Cuida, que foram retirados excepcionalmente da programação.

A Globo manterá a exibição das novelas da tarde nesta quarta-feira. A emissora transmitirá Além do Tempo às 15h e antecipará Avenida Brasil para as 15h40.

Já o tradicional, alías, Jornal Nacional está mantido na grade e começará às 21h10, logo após Brasil x Escócia.

A cobertura esportiva da Globo terá início ainda no período da tarde, com o pré-jogo e, posteriormente, a transmissão das partidas do dia, incluindo o duelo entre República Tcheca e México.

Onde acompanhar Brasil x Escócia

Os torcedores, portanto, terão diversas opções para acompanhar a partida da Seleção Brasileira ao vivo. Globo, SBT, SporTV, CazéTV e Disney+ (com sinal da CazéTV) transmitem o jogo.

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