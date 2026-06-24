Flamengo avança com recuperação de jogadores lesionados

O Flamengo se reapresentou na última sexta-feira (19) e iniciou a preparação para a sequência da temporada. Dessa forma, o Rubro-Negro tem aproveitado o período de treinos no CT do Ninho do Urubu para recuperar os jogadores lesionados. Assim, avançou na recuperação do zagueiro Léo Ortiz e dos volantes Jorginho e Saúl. A expectativa é de que o trio fique à disposição para a intertemporada em Portugal.

Léo Ortiz teve uma pequena lesão muscular na região posterior da coxa direita sofrida na vitória sobre o Coritiba. O zagueiro, aliás, voltou a treinar mais cedo para acelerar o processo de recuperação. Dessa forma, mantém o planejamento do Flamengo, mas ainda não treinou com o grupo no campo. Isso, no entanto, não é um problema, já que o prazo de recuperação ainda está dentro do previsto.

Já Jorginho, por sua vez, sofreu uma fratura no dedo do pé direito durante derrota para o Palmeiras. Contudo, ele já está em fase final de recuperação e já treina em campo com o grupo. Por fim, o meia espanhol Saúl também já treina com o elenco, mas ainda faz trabalhos específicos para ficar 100% da cirurgia no tornozelo esquerdo.

O Flamengo embarca para Portugal em 28 de junho. Assim, o Rubro-Negro realizará a primeira etapa dos treinamentos na cidade de Lagos, entre os dias 29 de junho e 5 de julho. Em seguida, a delegação segue para Estoi, onde ficará até 12 de julho. O Mais Querido disputará amistosos contra o River Plate, da Argentina, Lausanne-Sport, da Suíça, e Benfica, de Portugal, nos dias 3, 8 e 11, respecitvamente.

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