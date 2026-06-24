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Koné se reencontra com jogador do Catar após grave fratura na perna

Koné se reencontra com jogador do Catar após grave fratura na perna
Koné se reencontra com jogador do Catar após grave fratura na perna -

O meio-campista da seleção canadense Ismael Koné recebeu uma demonstração de apoio seis dias após sofrer uma grave lesão durante a Copa do Mundo 2026. O jogador catari Assim Madibo, envolvido na jogada que resultou na fratura do canadense, o visitou em Vancouver.

Acompanhado pelo ministro do Esporte e da Juventude do Catar, xeque Hamad bin Khalifa Al Thani, Madibo encontrou-se com Koné em um gesto de solidariedade que foi divulgado pela Federação de Futebol do Catar nas redes sociais.

“Esta visita representa o espírito esportivo e as boas relações dentro e fora de campo, com os melhores votos de uma rápida recuperação e de um breve retorno aos gramados”, destacou a entidade em publicação oficial.

Koné sofreu a lesão na vitória do Canadá por 6 a 0 sobre o Catar, pela segunda rodada do Grupo B. Durante uma disputa de bola, o meio-campista fraturou a perna esquerda e precisou passar por cirurgia. Na ocasião, o árbitro expulsou Madibo pela entrada no jogador canadense.

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