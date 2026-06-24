Koné se reencontra com jogador do Catar após grave fratura na perna

O meio-campista da seleção canadense Ismael Koné recebeu uma demonstração de apoio seis dias após sofrer uma grave lesão durante a Copa do Mundo 2026. O jogador catari Assim Madibo, envolvido na jogada que resultou na fratura do canadense, o visitou em Vancouver.

Acompanhado pelo ministro do Esporte e da Juventude do Catar, xeque Hamad bin Khalifa Al Thani, Madibo encontrou-se com Koné em um gesto de solidariedade que foi divulgado pela Federação de Futebol do Catar nas redes sociais.

“Esta visita representa o espírito esportivo e as boas relações dentro e fora de campo, com os melhores votos de uma rápida recuperação e de um breve retorno aos gramados”, destacou a entidade em publicação oficial.

Koné sofreu a lesão na vitória do Canadá por 6 a 0 sobre o Catar, pela segunda rodada do Grupo B. Durante uma disputa de bola, o meio-campista fraturou a perna esquerda e precisou passar por cirurgia. Na ocasião, o árbitro expulsou Madibo pela entrada no jogador canadense.

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