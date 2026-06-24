Messi completa 39 anos e recebe festa surpresa na concentração da Argentina

Lionel Messi completa 39 anos, nesta quarta-feira (24), e recebeu uma festa surpresa na concentração da seleção da Argentina durante a Copa do Mundo. Nesse sentido, o craque compartilhou o momento nas redes sociais e publicou uma foto ao lado de companheiros de equipe e de um bolo de aniversário.

Na imagem, o camisa 10 apareceu ao lado de Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso e Nahuel Molina. Com exceção de Lo Celso, todos os jogadores estiveram ao lado do capitão na conquista da Copa do Mundo de 2022, no Catar, um dos títulos mais importantes da carreira do craque.

“Ontem à noite começamos com uma bela surpresa. Obrigado!!”, agradeceu Messi.

A Argentina, portanto, mantém a concentração em Kansas City, nos Estados Unidos, onde disputa a Copa do Mundo de 2026. Até o momento, equipe nacional venceu a Argélia por 3 a 0 e a Áustria por 2 a 0 nas duas primeiras rodadas, resultados que garantiram a vaga no mata-mata.

Momento mágico no Mundial

No momento, todos os gols da seleção na competição têm assinatura de Messi, sendo o artilheiro, com 5 gols. Dessa forma, o camisa 10 soma 18 tentos em Copas do Mundo e ocupa o topo da lista de maiores goleadores da história dos Mundiais.

Ainda no dia do aniversário, o argentino publicou um vídeo. Nele, o atleta aparece em uma academia e recebeu mensagens de felicitações de torcedores de vários países. Por fim, sua esposa, Antonela Roccuzzo, também parabenizou o jogador nas redes sociais com uma declaração de carinho.

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