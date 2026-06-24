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Neto não deve viajar com Botafogo para intertemporada na Rússia

Neto não deve viajar com Botafogo para intertemporada na Rússia
Neto não deve viajar com Botafogo para intertemporada na Rússia -

Sem prestígio no Botafogo, o goleiro Neto não deve viajar para a intertemporada na Rússia. O goleiro, de 36 anos, negocia a saída do clube e, portanto, deve ficar fora da viagem, segundo o “Canal do TF”. Dessa forma, o Botafogo deve levar os goleiros Raul, Léo Linck e Cleber Lucas, jovem do sub-20 que treina com os profissionais.

A diretoria alvinegra, aliás, monitora o mercado em busca de um novo goleiro. Contudo, para isso precisa resolver as punições de transfer ban, que impedem a inscrição de novos jogadores. Atualmente, o Botafogo está punido com seis transfer bans por causa de dívidas. A SAF, que entrou em Recuperação Judicial, tem dívida avaliada em R$ 3 bilhões.

O Botafogo embarca para a Rússia no próximo dia 30 de junho. O elenco, que já se reapresentou no Espaço Lonier e iniciou a preparação, disputará o torneio internacional Brothers Cup de 2026. Dessa forma, o Glorioso enfrentará o CSKA Moscou, em 4 de julho, na VEB Arena, além do Dínamo de Moscou, no dia 10, no mesmo estádio.

Contratado em 2025, Neto chegou ao Botafogo com a responsabilidade de substituir John, negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra. O goleiro, no entanto, não se firmou e sofreu com atuações irregulares. Ao todo, foram 25 jogos disputados com a camisa alvinegra. No início deste ano, chegou a perder espaço.

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