Bernal, do Fluminense, entra na mira de clube italiano

O volante Bernal, do Fluminense, entrou na mira do Torino, da Itália. Nas últimas semanas, o clube italiano manifestou interesse no uruguaio. Dessa forma, fez consultas sobre a situação do jogador e avalia formalizar uma proposta na próxima janela de transferências, de acordo com informações do “ge”.

O Fluminense ainda não recebeu a proposta oficial do clube italiano, que estuda realizar a investida. Bernal, de 22 anos, tem o valor de mercado estipulado em 6 milhões de euros (R$ 35,5 milhões). O Tricolor, aliás, sabe que o uruguaio deve ser um dos atletas mais procurados nesta janela de transferência.

No ano passado, o Real Betis, da Espanha, manifestou interesse na contratação do volante. O Fluminense, no entanto, recusou a investida e informou que não desejava negociá-lo naquele momento. Os espanhóis, portanto, desistiram do negócio. O estafe do atleta, aliás, tem trabalhado para levá-lo ao futebol europeu.

Contratado em agosto de 2024, Bernal chegou com a expectativa de substituir André, negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra. O volante, que era apontado como uma joia do futebol uruguaio, teve dificuldades de adaptação e oscilou. Ele soma 83 jogos pelo Fluminense e contribuiu com três assistências. O Tricolor tem 60% dos direitos econômicos.

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