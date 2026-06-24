Arboleda se pronuncia e pede perdão por ausência no São Paulo: “Mau momento pessoal”

O zagueiro Arboleda publicou um vídeo nas redes sociais, nesta terça-feira (23), e pediu desculpas pelo período de quase um mês afastado do São Paulo. Assim, o defensor afirmou que enfrentou um quadro de depressão e explicou a viagem ao Equador sem aviso prévio ao clube.

De acordo com o jogador, a decisão de viajar ao país natal ocorreu por motivos pessoais e ligados à saúde mental. Na ocasião, o atleta permaneceu no Equador por quase um mês antes de retornar ao Brasil e retomar o contato com a diretoria do Tricolor.

“Sei que errei e estou aqui para assumir, pedir desculpas e buscar uma nova oportunidade. Passei por momentos difíceis e não agi bem, mas essa é uma história que já leva nove anos e não quero que termine assim”, disse o zagueiro.

“Queria pedir desculpa para todos os torcedores, a diretoria, meus companheiros, ao clube, que realmente eu sinto muito carinho, me abriu as portas quando eu praticamente não era ninguém, confiou em mim. Eu me sinto na obrigação de esclarecer tudo isso”, completou.

“Faz uns meses, realmente eu venho passando por um mau momento pessoal. Não tenho nada contra a diretoria, meus companheiros, a torcida, mas me senti na necessidade porque estava praticamente passando por um momento de depressão”, frisou. Um post compartilhado por @robertharboleda4 Reintegração do equatoriano

O equatoriano trabalhava separado desde o início de maio, após permanecer quase um mês ausente sem apresentar justificativa. Antes da punição, ele não se apresentou para a partida contra o Cruzeiro, em 4 de abril, e viajou para o Equador. Pouco antes do prazo para uma possível rescisão por justa causa, Arboleda retornou ao clube e iniciou atividades em separado. Nesse período, o Tricolor recebeu apenas uma proposta oficial pelo defensor, do Vitória, mas as condições não agradaram à diretoria. O Santos também demonstrou interesse, porém as conversas não avançaram. O técnico Dorival Júnior nunca se mostrou contrário à reintegração do zagueiro e passou a considerar a utilização do jogador diante dos problemas defensivos da equipe. Na apresentação de Dorival, o então executivo de futebol Rui Costa afirmou publicamente que Arboleda não voltaria ao elenco principal. Contudo, a saída do dirigente, confirmada no último sábado (20), abriu caminho para a mudança de postura do clube.

Aos 34 anos, o jogador havia perdido espaço ainda sob o comando de Roger Machado. O último jogo dele como titular aconteceu em 1º de março, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. A última atuação foi novamente diante do Palmeiras, em 21 de março, pelo Campeonato Brasileiro, quando entrou no intervalo.

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