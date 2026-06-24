Bruxo ganês revela que fez feitiço para segurar Kane: “Já mostrei do que sou capaz”

O bruxo mais famoso de Gana, Nana Kwaku Bonsam, voltou a chamar a atenção durante uma Copa do Mundo. Conhecido por declarações polêmicas e previsões envolvendo o futebol, o feiticeiro afirmou que realizou um trabalho espiritual para impedir que Kane se destacasse no confronto entre Inglaterra e Gana, pela segunda rodada do Grupo L. O jogo terminou empatado em 0 a 0 e os africanos seguem com chances de classificação.

Em entrevista ao jornal britânico Daily Star, Bonsam, cujo nome significa “Diabo de Quarta-feira”, garantiu que utilizou seus supostos poderes para atrapalhar o desempenho do capitão da seleção inglesa.

“Já mostrei do que sou capaz antes, por isso sei o trabalho que tenho de fazer para pará-lo. Sou muito famoso pelas minhas previsões”, afirmou.

Apesar das afirmações, o feiticeiro disse que não desejava causar uma lesão séria ao atacante do Bayern de Munique. Segundo ele, o objetivo era apenas dificultar a atuação do camisa 9 contra a equipe ganesa.

“Não desejo uma lesão grave a ele. Apenas o suficiente para impedi-lo de jogar bem contra o meu país. Fiz meu trabalho para ajudar Gana”, acrescentou.

Chance perdida alimenta a superstição

Curiosamente, Kane protagonizou um dos momentos decisivos da partida ao desperdiçar uma oportunidade clara de gol nos minutos finais. Livre na área, o atacante finalizou por cima da meta quando tinha boas condições de marcar.

A jogada, aliás, rapidamente alimentou as brincadeiras e especulações nas redes sociais sobre a suposta influência do feiticeiro ganês. No entanto, não há qualquer evidência que sustente as declarações de Bonsam, e o episódio permanece no campo do folclore e da superstição que cercam o futebol.

Histórico de polêmicas em Copas do Mundo

Esta, porém, não é a primeira vez que Nana Kwaku Bonsam associa seus supostos poderes ao futebol. Na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, o bruxo afirmou ter sido responsável pelos problemas físicos enfrentados por Cristiano Ronaldo antes do duelo entre Portugal e Gana.

Na ocasião, ele alegou ter realizado um feitiço para afetar o joelho do astro português. No entanto, o feitiço não deu certo. Portugal venceu por 2 a 1 com direito a um gol de Cristiano Ronaldo.

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