Corinthians x Flamengo (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

A reta final do Brasileirão Sub-20 está pegando fogo, e mais quatro partidas finalizam a 18ª e penúltima rodada da fase inicial. Às 15h (de Brasília) desta quinta-feira (25/6), no CT Parque São Jorge, o Corinthians recebe o Flamengo em duelo de seis pontos. Afinal, as equipes surgem próximas na tabela e ainda lutam por vaga nas quartas de final do torneio.

O Timão, em oitavo, chega para esta partida com 28 pontos. São dois a mais que os Rubro-Negros, que surgem em décimo e precisam vencer para terminar a rodada dentro do G8, aliás. Vejamos, então, como chegam as equipes para este clássico nacional.

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Como chega o Corinthians

O Corinthians, dono da casa, vai a campo defendendo uma invencibilidade de seis partidas, sendo quatro pelo Brasileirão Sub-20. São cinco vitórias consecutivas (três pelo torneio nacional), o que fez o time do técnico William Batista adentrar o G8 da competição. Assim, com 28 pontos e na oitava posição, o Timão precisa de uma vitória para ficar com classificação praticamente garantida nas quartas.

Na última rodada, a equipe foi à Minas Gerais e voltou com uma vitória por 2 a 1 diante do Cruzeiro. Yago e Bahia marcaram os gols do triunfo corintiano, que manteve a invencibilidade atuando como visitante. São, até aqui, cinco vitórias e três empates em oito partidas sob essa condição.

Como chega o Flamengo

O Flamengo é outro que vem com seis jogos seguidos sem perder. No entanto, a equipe de Marcelo Salazar tropeçou neste recorte, com três empates, deixando pontos importantes pelo caminho. Dessa forma, chega à penúltima rodada na décima colocação, ou seja, fora do G8, com 26 pontos.

Assim, se perder a partida no Parque São Jorge, praticamente daria adeus às chances de vaga, já que precisaria vencer o Avaí na última rodada, além de torcer por derrotas do Cruzeiro ou do Athletico, que já atuaram pela #18 (ficando com 29 pontos cada) e só têm mais um jogo pela frente. O zagueiro Weverson, expulso no empate em 1 a 1 com o São Paulo, cumpre suspensão.

Corinthians x Flamengo

Brasileirão Sub-20 – 18ª rodada

Data e horário: quinta-feira, 25/6/2026, às 15h (de Brasília)

Local: Parque São Jorge, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Matheus Corrêa; Guilherme Pellegrin, Iago, Yago e Joãozinho; Pedro Thomas, Caraguá, Bahia e Gui Amorim; Luizinho e Luiz Fábio. Técnico: William Batista.

FLAMENGO: Gabriel Werneck; Daniel Sales, Da Mata, João Souza e Ramires (Johnny Góes); Kaio, Luiz Felipe e Pablo; Sayago, Josmar e Jheferson Rufino. Técnico: Marcelo Salazar.

Árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)

Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira (SP) e Gabriel Rodrigues Santos (SP)

Onde assistir: UOL TV

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