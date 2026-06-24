Santos antecipa saída de Tomás Rincón e entra em acordo para rescisão

O Santos e o volante Tomás Rincón chegaram a um acordo amigável para a rescisão de contrato. Nesse sentido, o vínculo do jogador de 38 anos com o clube tinha validade até o fim do ano, mas as partes anteciparam o encerramento. A informação é do portal “ge”.

Sem espaço no elenco comandado por Cuca, o venezuelano não fazia parte dos planos para a sequência da temporada. O Alvinegro Praiano já havia liberado o atleta para buscar uma nova equipe. Em 2026, Rincón entrou em campo apenas três vezes.

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O volante chegou ao Peixe no segundo semestre de 2023 e acumulou 78 partidas oficiais, com dois gols marcados e uma assistência. No clube, assumiu papel de liderança e ganhou importância no vestiário.

Após o rebaixamento para a Série B, Rincón foi um dos primeiros jogadores a aceitar a redução salarial para permanecer no elenco. Assim, em agosto do ano passado, o Santos renovou o contrato do jogador e ajustou a progressão salarial prevista no acordo anterior.

Em março, a diretoria já avaliava facilitar uma saída em caso de proposta, diante da baixa utilização. Com a chegada de Cuca, o volante ainda ganhou nova oportunidade após diálogo com o treinador, mas atuou apenas contra Cruzeiro e Bahia no Brasileirão e ficou no banco em outras partidas. Por fim, o atleta ficou fora da estreia da Sul-Americana contra o Deportivo Cuenca por problemas de visto para entrar no Equador.

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