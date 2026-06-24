Pedrinho abre o jogo sobre afastamento no Vasco e confirma negociações com Lamacchia

A crise nos bastidores do Vasco ganhou um novo e conturbado capítulo nesta semana. Apenas um dia após o seu afastamento do conselho de administração da SAF, juntamente com outros dois membros, o presidente do clube associativo, Pedrinho, publicou uma carta aberta direcionada aos torcedores.

Logo no início de sua manifestação, o mandatário defendeu as ações de sua gestão frente ao clube e sugeriu explicitamente que a destituição prejudica tratativas financeiras em andamento para o futuro da instituição.

Consequentemente, o dirigente aproveitou o momento para confirmar, pela primeira vez de forma pública e oficial, as negociações com o empresário Marcos Lamacchia.

“Enquanto eu trabalhava para arrumar a casa, colocava os meus bens patrimoniais à disposição do clube e lutava dia e noite pela estabilidade necessária para garantir a negociação com Marcos Lamacchia que estava prestes a ser anunciou, as sombras sabotaram o clube “, disparou Pedrinho.

Além disso, o presidente demonstrou forte frustração com os bastidores da política vascaína.

“Eu vi as acusações infundadas fabricadas para criar narrativas. Vi as articulações nas sombras, as canetas sendo preparadas nos bastidores. Mesmo assim, confesso que nunca quis acreditar que isso pudesse existir. Estou indignado”, disparou na nota oficial.

Entenda o caso no Vasco

Paralelamente ao posicionamento do dirigente, o cenário jurídico revela que a destituição de Pedrinho e dos conselheiros Christiano Stockler Campos e Felipe Elias do quadro societário do futebol vascaíno decorre de uma decisão da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

Na ocasião, a juíza Caroline Fonseca acatou o pedido que a 777 Carioca formulou, o qual o grupo fundamentou em constatações que o Conselho Fiscal da SAF realizou. Por causa dessa liminar, o presidente perde o poder direto sobre a estrutura da SAF. A intervenção ficará sob a responsabilidade da advogada e ex-diretora jurídica da CBF, Samantha Longo.

Por fim, o mandatário criticou duramente a decisão judicial ao longo do documento e reiterou a tese de que “sombras sabotaram” a instituição.

Conforme o relato do dirigente, um grupo de oposição à venda do clube vem se articulando “há meses” nos bastidores. A movimentação política que, de acordo com o seu alerta final, pode custar muito caro para o futuro do Vasco.

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