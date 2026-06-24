Tragédia: joia do futebol francês tem morte cerebral após afogamento em rio

O atacante francês Kenzo Kies, de apenas 21 anos, teve a morte cerebral confirmada após se afogar no rio Ródano, nos arredores de Lyon, na França. O jogador integrava a equipe de desenvolvimento do Guingamp e não resistiu depois de ser internado em estado crítico.

De acordo com informações do canal de TV CNN, equipes de resgate retiraram o atleta da água em situação gravíssima na tarde de segunda-feira (22). Em seguida, os socorristas prestaram os primeiros atendimentos ainda no local antes de encaminhá-lo a um hospital da região.

Além disso, as autoridades informaram que o grupo de jovens estava em uma área onde o banho é proibido, nas cascatas de Feyssine. Pouco depois, uma forte correnteza surpreendeu os banhistas e agravou a situação.

As equipes de emergência agiram rapidamente e resgataram outras pessoas que estavam no rio. No entanto, Kenzo Kies permaneceu submerso por mais tempo e acabou sendo encontrado já em parada cardiorrespiratória.

Apesar das tentativas de reanimação, os médicos não conseguiram reverter o quadro. Horas após dar entrada no hospital, os profissionais confirmaram a morte cerebral do atacante.

Natural de Lyon e com nacionalidade francesa e argelina, Kies havia passado pelas categorias de base de clubes tradicionais do país, como Lyon e Saint-Étienne. Atualmente, ele defendia a equipe de desenvolvimento do Guingamp.

O Ministério Público de Lyon abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do afogamento.

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