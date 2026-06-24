Meias de Palmeiras e São Paulo disputam vaga de titular no Paraguai

O técnico Gustavo Alfaro tem dúvidas para escalar o Paraguai para o jogo decisivo diante da Austrália, na próxima quinta-feira (25), às 23h (de Brasília), em Santa Clara, nos Estados Unidos, pela terceira rodada do Grupo D da Copa do Mundo. O treinador poderá ter Maurício, do Palmeiras, ou Bobadilla, do São Paulo, na vaga de Miguel Almirón, suspenso por um jogo pela Fifa após ser o primeiro jogador expulso por conta da “Lei Vini Jr”.

Maurício entrou no segundo tempo contra os Estados Unidos, na estreia paraguaia na competição. Na ocasião, ele marcou o único gol na goleada sofrida por 4 a 1. Em seguida, contra a Turquia, no triunfo por 1 a 0, não foi acionado pelo comandante e ficou os 90 minutos no banco.

Já Bobadilla começou como titular diante dos EUA, mas acabou fazendo um gol contra. Diante dos otomanos, na rodada seguinte, iniciou como reserva e entrou no segundo tempo do duelo.

Aliás, a imprensa paraguaia indica que Maurício é o favorito para ficar com o lugar de Almirón. Afinal, Bobadilla é uma opção mais defensiva para o meio-campo da seleção.

Jogador do Paraguai leva vermelho pela ‘Lei Vini Jr’

Almirón levou o cartão vermelho por colocar a mão na boca em discussão em jogo contra a Turquia. Chamada de “Lei Vini Jr”, a nova regra foi imposta pela Fifa para coibir esse tipo de ação durante as discussões.

A nova medida teve motivação no episódio em que Vini Jr acusou Prestianni, do Benfica, de insultos racistas em jogo pela Champions League. Na ocasião, o jogador argentino tapava a boca e negou as acusações, mas pegou seis jogos de suspensão pela Uefa.

Paraguai e Austrália fazem um confronto direto pela segunda vaga do Grupo D no mata-mata da Copa do Mundo, que já tem os Estados Unidos classificados em primeiro lugar. Assim, quem vencer se classifica, e a seleção que perder terá que fazer contas para tentar ficar entre os oito melhores terceiros colocados. Aliás, um empate pode garantir as duas equipes na próxima fase. Já a Turquia, que complementa a chave, já está eliminada.

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