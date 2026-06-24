Com símbolo da fênix, chuteira de Neymar representa retorno à Seleção

Neymar pode estrear na Copa do Mundo nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), contra a Escócia, com uma novidade especial. Para marcar o retorno do atacante à seleção brasileira, a Puma desenvolveu uma chuteira exclusiva para o torneio, que deve aparecer pela primeira vez em campo caso o camisa 10 entre em ação na última rodada do Grupo C.

Batizado de “Future”, o modelo nasceu de uma parceria entre a fornecedora de material esportivo e o designer KidSuper. Dessa forma, o projeto teve como principal inspiração a volta do camisa 10 à Seleção após o período de recuperação da lesão.

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A criação da chuteira utilizou a imagem de uma fênix como símbolo central. Assim, o conceito busca transmitir ideias de resiliência, fé e renascimento, em referência ao retorno do jogador ao cenário internacional.

“Esta é uma chuteira especial para mim. A fênix é a minha história. Toda vez que as pessoas duvidavam de mim, eu retornei. O amarelo, os detalhes no solado, os símbolos: tudo isso é pessoal. Eu queria que as pessoas olhassem para esta chuteira e sentissem o que eu sinto toda vez que a calço e entro em campo pelo Brasil”, disse. Diferente dos modelos presentes na Copa

Neymar participou do desenvolvimento da peça desde as etapas iniciais. Em alinhamento com a marca, o atacante pediu que a cor amarela tivesse destaque no design, reforçando a ligação com a seleção brasileira.

Por fim, a Puma entregou a chuteira ao jogador no último fim de semana. Afinal, o modelo também chama atenção por seguir uma proposta diferente da tendência predominante na Copa do Mundo, marcada pela grande presença de chuteiras rosas entre os atletas.

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