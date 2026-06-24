Casillas revela paradeiro de camisa histórica após desaparecimento em museu

Uma das peças mais emblemáticas da história do futebol espanhol virou assunto nesta semana após desaparecer do acervo do Museu Legends, em Madri. A camisa usada por Iker Casillas na final da Copa do Mundo de 2010 chegou a ser considerada desaparecida, mas o mistério durou pouco.

Menos de um dia depois das primeiras informações sobre o sumiço, o próprio ex-goleiro revelou o paradeiro da peça. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (24), Casillas contou que estava com a camisa no México e brincou com a situação.

“Ela está aqui comigo. Sei que muita gente ficou preocupada porque desapareceu, mas fui eu quem a pegou. Peço desculpas”, afirmou, em tom descontraído.

O ex-capitão da seleção espanhola explicou que decidiu levar a camisa por acreditar no valor simbólico que ela carrega. De acordo com ele, a intenção era utilizá-la como um amuleto de sorte para a Espanha neste momento decisivo da Copa do Mundo.

“A última vez que usei essa camisa, a Espanha foi campeã do mundo. Agora que a competição entra em uma fase importante, quis tê-la comigo para dar sorte aos jogadores. Eu acredito nessas coisas”, comentou.

Casillas também tratou de tranquilizar os responsáveis pelo museu e garantiu que a peça retornará em breve à Espanha. De acordo com o ex-jogador, a camisa voltará a Madri por meio de um amigo que viajará nos próximos dias.

Veja o vídeo divulgado por Iker Casillas:

Um post compartilhado por Iker Casillas (@ikercasillas)

Por fim, o suposto desaparecimento teve uma explicação simples: a relíquia histórica apenas voltou temporariamente para as mãos de quem a transformou em um dos maiores símbolos do futebol espanhol.

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