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Casillas revela paradeiro de camisa histórica após desaparecimento em museu

Casillas revela paradeiro de camisa histórica após desaparecimento em museu
Casillas revela paradeiro de camisa histórica após desaparecimento em museu -

Uma das peças mais emblemáticas da história do futebol espanhol virou assunto nesta semana após desaparecer do acervo do Museu Legends, em Madri. A camisa usada por Iker Casillas na final da Copa do Mundo de 2010 chegou a ser considerada desaparecida, mas o mistério durou pouco.

Menos de um dia depois das primeiras informações sobre o sumiço, o próprio ex-goleiro revelou o paradeiro da peça. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (24), Casillas contou que estava com a camisa no México e brincou com a situação.

“Ela está aqui comigo. Sei que muita gente ficou preocupada porque desapareceu, mas fui eu quem a pegou. Peço desculpas”, afirmou, em tom descontraído.

O ex-capitão da seleção espanhola explicou que decidiu levar a camisa por acreditar no valor simbólico que ela carrega. De acordo com ele, a intenção era utilizá-la como um amuleto de sorte para a Espanha neste momento decisivo da Copa do Mundo.

“A última vez que usei essa camisa, a Espanha foi campeã do mundo. Agora que a competição entra em uma fase importante, quis tê-la comigo para dar sorte aos jogadores. Eu acredito nessas coisas”, comentou.

Casillas também tratou de tranquilizar os responsáveis pelo museu e garantiu que a peça retornará em breve à Espanha. De acordo com o ex-jogador, a camisa voltará a Madri por meio de um amigo que viajará nos próximos dias.

Veja o vídeo divulgado por Iker Casillas:

 

 

Um post compartilhado por Iker Casillas (@ikercasillas)

Por fim, o suposto desaparecimento teve uma explicação simples: a relíquia histórica apenas voltou temporariamente para as mãos de quem a transformou em um dos maiores símbolos do futebol espanhol.

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