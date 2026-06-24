Atlético anuncia Léo Duarte e fecha reforço até 2030

O Atlético oficializou, nesta quarta-feira (24), a contratação do zagueiro Léo Duarte, reforço que chega para ampliar as opções defensivas do técnico Eduardo Domínguez na sequência da temporada. Aos 29 anos, o defensor terá vínculo até dezembro de 2030 e desembarca na Cidade do Galo após encerrar sua trajetória no Başakşehir, da Turquia. A negociação teve custo zero para o clube mineiro, já que o vínculo do atleta com a equipe turca chegou ao fim.

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O jogador desembarcou em Belo Horizonte no início da semana para realizar exames médicos e participar da reapresentação do elenco. Desde então, ajustaram os pormenores até a assinatura oficial do contrato. Com isso, o Galo garante a chegada de um atleta experiente, que acumulou mais de 200 partidas no futebol europeu. O atleta chega com a missão de aumentar a competitividade em um dos setores prioritários pela diretoria.

Experiência internacional fortalece o sistema defensivo

Léo Duarte passou as últimas seis temporadas defendendo o Başakşehir e construiu uma trajetória sólida no futebol turco. Durante esse período, disputou 205 partidas, marcou dois gols e distribuiu cinco assistências. Além disso, o defensor se consolidou como peça frequente na equipe, fator que pesou na avaliação positiva feita pelo departamento de futebol alvinegro durante as negociações.

A disputa por espaço promete ser intensa. Atualmente, Ruan Tressoldi aparece como o nome mais consolidado do setor, enquanto Lyanco, Vitor Hugo, Ivan Román e o jovem Vitão também brigam por oportunidades. Nesse cenário, Léo Duarte chega para elevar o nível da concorrência interna e oferecer mais alternativas ao treinador, especialmente em uma temporada marcada por calendário apertado e sequência de competições importantes.

De Mococa, interior paulista, o zagueiro começou no Flamengo e integrou o elenco campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2019, mas ficou apenas no primeiro semestre, não participando da Era Jorge Jesus. No meio do ano, partiu para a Itália, onde jogou pelo Milan. No entanto, teve poucas oportunidades antes de seguir para o futebol turco. Agora, o defensor inicia um novo capítulo da carreira no Atlético, que aposta na experiência acumulada ao longo dos anos para fortalecer a defesa e, em suma, buscar objetivos mais ambiciosos no segundo semestre.

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