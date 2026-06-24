Marrocos x Haiti, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 18h

Marrocos entra em campo nesta quarta-feira (24/6), às 19h (de Brasília), na Arena Mercedes-Benz, em Atlanta, com a missão de vencer o Haiti e torcer por um tropeço do Brasil para assumir a liderança do Grupo C da Copa do Mundo. Mas, desde 18h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.

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