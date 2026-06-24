Proprietária da CazéTV pode ser impedida de operar em Portugal; entenda o caso

A LiveMode, empresa de mídia e marketing esportivo proprietária da CazéTV, enfrenta um grave problema em Portugal e pode ser impedida de operar no país. A Entidade Reguladora para a Comunicação Social de Portugal (ERC) notificou a LiveModeTV e determinou que a plataforma se regularize em até 72 horas. Além disso, o órgão exige que o serviço obtenha registro oficial junto às autoridades competentes. As informações são do site MaisFutebol.

Inicialmente, a ERC chegou a considerar a LiveModeTV – da qual Cristiano Ronaldo é um dos principais acionistas – como uma espécie de canal de TV online. No entanto, após uma análise mais aprofundada, os reguladores concluíram que a empresa opera, na prática, como um serviço de streaming, com oferta de conteúdos audiovisuais sob demanda. Portanto, a plataforma deve cumprir as normas aplicáveis ao setor de serviços audiovisuais.

Nos últimos dias, a LiveModeTV ganhou destaque ao transmitir em Portugal dezenas de partidas da Copa do Mundo 2026, incluindo todos os jogos da seleção portuguesa. O YouTube e a plataforma Prime Video realizam as transmissões no país.

As medidas, porém, não afetam em nada as transmissões da CazéTV no Brasil. O canal, fundado pelo influenciador Casemiro Miguel, tem a exclusividade de todos os jogos da Copa do Mundo 2026. Além de transmitir no YouTube, a plataforma Disney+ também distribui seu sinal.

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