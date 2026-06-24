Japão faz as contas para saber com quem joga no mata-mata

O Japão chega à rodada decisiva da fase de grupos da Copa do Mundo com o cenário amplamente favorável. Após empatar com a Holanda na estreia e golear a Tunísia na segunda rodada, a seleção comandada por Hajime Moriyasu soma quatro pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo F. Agora, a equipe depende apenas do próprio desempenho para confirmar presença nas oitavas de final pela terceira edição consecutiva do torneio.

A situação japonesa ganhou ainda mais força após a goleada sobre a Tunísia. O resultado aumentou a confiança do elenco e colocou o Samurai Blue em posição confortável antes do duelo diante da Suécia. Independente do resultado, os nipônicos estão classificados. A questão, no entanto, é: quem o Japão pega no primeiro mata-mata?

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Japão acompanha cálculos

Dependendo de uma combinação específica de resultados envolvendo os grupos A, B e C, a seleção nipônica já se classifica com bola em jogo. Isso acontece devido ao novo formato da competição classifica também os oito melhores terceiros colocados entre os 12 grupos.

Dentro de campo, o desempenho da equipe tem chamado atenção internacionalmente. A vitória sobre a Tunísia reforçou a imagem de uma seleção equilibrada, organizada defensivamente e eficiente nas transições ofensivas. Jogadores como Ueda, Kamada e Keito Nakamura elevaram o nível do setor ofensivo, enquanto a defesa mostrou solidez, embora o Moriyasu tenha feito mudanças ao longo da competição.

O duelo contra a Suécia, entretanto, promete ser diferente. Os auri-nórdicos aparecem com três pontos e ainda brigam diretamente pela classificação. Uma vitória japonesa não apenas confirmaria a vaga, como também colocaria em rota de colisão com o Marrocos ou o Brasil, dependendo dos jogos do Grupo C, nesta quarta (24).

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