Cruzeiro libera Gustavo Zago para o futebol do Cazaquistão

O Cruzeiro acertou a saída de mais uma promessa formada nas categorias de base. Campeão da Copinha de 2026, o atacante Gustavo Zago não faz mais parte do elenco celeste e seguirá a carreira no leste europeu. Aos 19 anos, a diretoria liberou o jogador para defender o FC Kaysar, do Cazaquistão, encerrando oficialmente sua trajetória na Toca da Raposa.

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A negociação foi concluída sem retorno financeiro imediato para o Cabuloso. Apesar disso, o clube optou por manter um percentual dos direitos econômicos do atleta, estratégia frequentemente utilizada pela SAF da Raposa em movimentações envolvendo jovens jogadores. Dessa forma, o Cruzeiro poderá lucrar futuramente em caso de valorização ou nova transferência do atacante para outros mercados.

Da Copinha ao exterior

Gustavo Zago chegou ao Cruzeiro em 2023 após se destacar na base da Ferroviária, em Araraquara. Seu momento mais importante com a Raposa aconteceu na campanha do título da Copinha deste ano. Durante a competição, o atacante iniciou como titular nas cinco primeiras partidas, marcando um gol e dando uma assistência.

Entretanto, a partir das quartas de final, o jovem perdeu espaço no time comandado por Mairon César. O retorno de atletas que estavam no profissional alterou a configuração da equipe e reduziu sua participação na reta decisiva do torneio. Ainda assim, Gustavo permaneceu como integrante do grupo que encerrou o jejum e conquistou o título para o Cabuloso.

Após a campanha vitoriosa, o atacante chegou a participar de atividades com o elenco principal na Toca da Raposa 2. Porém, não recebeu oportunidades oficiais e acabou retornando ao time sub-20. O jogador aposta, nesse sentido, em uma experiência internacional para buscar minutagem e desenvolvimento profissional. Com a mudança para o FC Kaysar, Gustavo Zago inicia um novo desafio na carreira, enquanto o Cruzeiro acompanha de perto sua evolução visando possíveis ganhos futuros.

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