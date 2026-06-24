Paraguai x Austrália: seleções brigam por classificação para o mata-mata da Copa do Mundo

Nesta quinta-feira (25), o Grupo D da Copa do Mundo vai para sua última rodada e com um jogo mais do que decisivo para definir o seu segundo classificado de forma direta para o mata-mata. No Levi’s Stadium, em San Francisco, Paraguai e Austrália medem forças e brigam até o último minuto para se juntar aos Estados Unidos como um dos classificados para a fase 16 avos de final. A bola rola às 23h (de Brasília).

Onde assistir

O jogo entre Paraguai e Austrália, pela última rodada do Grupo D da Copa do Mundo, terá transmissão da CazéTV.

Como chega o Paraguai

Depois de ser goleado na estreia pelos Estados Unidos e de conquistar uma vitória heroica contra a Turquia no segundo jogo, o Paraguai chega para o duelo desta quinta-feira em ótimas condições para buscar uma classificação para o mata-mata, assim como foi em 2010, sua última participação em Copas.

Para o jogo desta quinta-feira, por sua vez, o Paraguai não poderá contar com um dos seus principais jogadores. Miguel Almirón foi expulso contra a Turquia e não estará disponível para o técnico Gustavo Alfaro. Sendo assim, Maurício, jogador do Palmeiras, pode ser titular no seu lugar.

“Todas as partidas são difíceis. Elas se resumem aos detalhes, como todas as partidas da Copa do Mundo, e temos que estar totalmente focados e concentrados em todas as áreas do campo, cada um de nós fazendo o seu trabalho, eu na minha função defensiva, todos na sua posição. E tão concentrados quanto estivemos na partida contra a Turquia. Acho que também será uma partida difícil para eles”, disse Omar Alderete, zagueiro do Paraguai, sobre a partida.

Como chega a Austrália

Os Socceroos querem chegar em mais um mata-mata de Copa do Mundo, e mesmo após serem derrotados pelos Estados Unidos na rodada passada, seguem em ótimas condições de avançar para a segunda fase.

Contra o Paraguai, nesta quinta-feira, a Austrália pode até empatar que se classifica de forma direta como o segundo colocado do Grupo D. Sabendo disso, o auxiliar técnico de Tony Popovic, Paul Okon, falou com a imprensa sobre o objetivo dos Socceroos, e brincou sobre poder jogar por um empate para garantir a vaga no mata-mata.

“Sinceramente, não me lembro de um momento sequer na sala dos treinadores em que tenhamos discutido essa possibilidade (jogar para empatar). Claro que sabemos o que um empate significa. Mas, sim, não acho que sejamos bons o suficiente para entrar em campo desde o primeiro minuto tentando jogar para empatar”, brincou.

PARAGUAI x AUSTRÁLIA

Copa do Mundo – 3ª rodada – Grupo D

Data e hora: 25/6/2026 (quinta-feira), 23h (de Brasília)

Local: Levi’s Stadium, San Francisco (EUA)

PARAGUAI: Orlando Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Júnior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Maurício e Galarza; Enciso e Pitta. Técnico: Gustavo Alfaro.

AUSTRÁLIA: Beach; Circati, Italiano, Bos, Souttar e Burgess; O’Neill e Okon-Engstler; Leckie, Touré e Velupillay. Técnico: Tony Popović

Árbitro: Clement Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)

VAR: Não divulgado

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