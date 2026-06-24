Fábio pode bater mais um recorde com a camisa do Fluminense

O experiente goleiro Fábio cravou de vez o seu nome na história do Fluminense ao superar a expressiva marca de 265 jogos disputados pelo clube. Atualmente, o camisa 1 tricolor já contabiliza 295 partidas e, com isso, ultrapassou Fernando Henrique, ampliando consideravelmente a sua vantagem no quesito.

Em virtude desses números expressivos, o arqueiro consolidou-se na sexta posição entre os atletas da posição com o maior número de exibições na história da equipe.

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Consequentemente, ele se aproximou de forma definitiva do seleto grupo dos cinco primeiros colocados, uma meta perfeitamente alcançável ainda na atual temporada.

Nesse sentido, o atual titular está a apenas 13 jogos de distância de Batatais, lendário arqueiro que soma 308 partidas pelo clube. Dessa forma, a tendência natural aponta que, até o encerramento do ano, Fábio não apenas ingressará no Top-5, como também deixará para trás o ídolo Félix, o qual ocupa a quarta colocação com 321 jogos.

Por outro lado, a liderança isolada dessa lista histórica de goleiros permanece sob o domínio incontestável de Castilho, que ostenta a impressionante marca de 704 partidas. Logo atrás do líder, Paulo Victor ocupa o segundo lugar com 362 jogos, seguido de perto por Diego Cavalieri, que acumula 352 exibições, e pelo próprio Félix, com suas 321 partidas.

Por fim, a quinta colocação pertence a Batatais, que soma 308 jogos e representa o próximo alvo imediato de Fábio no ranking, enquanto Fernando Henrique fecha o bloco logo atrás do atual titular, ocupando a sétima posição da tabela.

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