City acelera negociações por meio-campista e pode bater recorde na Premier League

O Manchester City intensificou as negociações para contratar Elliot Anderson e pode fechar uma das maiores transferências da história do futebol inglês. De acordo com informações divulgadas pela imprensa britânica, nesta quarta-feira (24), representantes dos Citizens devem se reunir novamente com o Nottingham Forest nas próximas horas para tentar avançar nas conversas pelo meio-campista, que atualmente defende a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

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O Forest já recusou duas propostas e mantém uma postura firme nas negociações. A diretoria do clube pede um valor próximo de 150 milhões de euros (R$ 888 milhões), cifra que superaria os 105 milhões de libras (R$ 720,3 milhões) pagos pelo Arsenal para contratar Declan Rice, atualmente a transferência mais cara envolvendo um jogador britânico.

Caso o negócio seja fechado nesses moldes, Anderson também se tornará a contratação mais cara já realizada por um clube inglês, ultrapassando os cerca de 145 milhões de euros (R$ 858,4 milhões) desembolsados pelo Liverpool para tirar Alexander Isak do Newcastle na temporada passada.

Aos 23 anos, o meio-campista virou prioridade no Manchester City, que se prepara para uma nova fase após a saída de Pep Guardiola. O jogador agrada ao perfil buscado por Enzo Maresca, apontado como favorito para assumir o comando técnico da equipe, e aparece como uma peça importante para a reformulação do meio-campo, especialmente após a saída de Bernardo Silva.

Principal objetivo do City nesta janela

Embora também desperte interesse do Manchester United, Anderson está no radar do City há vários meses. A diretoria, liderada por Hugo Viana, acredita que o inglês reúne as características ideais para assumir protagonismo no novo projeto esportivo do clube.

Por fim, contratado pelo Nottingham Forest junto ao Newcastle há duas temporadas, Anderson rapidamente se consolidou como um dos meio-campistas mais valorizados da Premier League. Dessa maneira, uma possível venda pode render ao Forest um dos maiores lucros de sua história recente.

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