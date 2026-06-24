CazéTV fica fora de negociação por transmissão da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou as negociações para definir os direitos de transmissão da Copa do Brasil no ciclo de 2027 a 2030. Entre os pontos que mais chamaram atenção nas primeiras conversas, no entanto, está a ausência da CazéTV entre os veículos convidados para disputar os pacotes de exibição do torneio.

Segundo informações da “Folha de S.Paulo”, a entidade reuniu representantes de Globo, SBT, Record, Amazon, TNT Sports, Paramount e Disney para discutir o futuro da competição. A plataforma comandada por Casimiro Miguel, porém, ficou fora da lista de participantes.

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A exclusão estaria relacionada a divergências de bastidores entre a CBF e a Livemode, empresa que mantém ligação com o projeto da CazéTV. Apesar do crescimento da plataforma e de sua relevância no mercado de transmissões esportivas, ela não participou da rodada inicial de negociações.

A intenção da CBF é fechar um acordo com duração de quatro anos, garantindo estabilidade comercial para a competição. O modelo em estudo, afinal, prevê a divisão dos direitos em diferentes pacotes, com definição prévia da quantidade de partidas destinada a cada transmissora e um sistema de revezamento para a escolha dos confrontos de maior apelo ao longo das rodadas.

Além da reorganização do modelo de distribuição, a entidade busca aumentar significativamente as receitas obtidas com a Copa do Brasil. A projeção mais otimista é alcançar cerca de R$ 1 bilhão no próximo ciclo de contratos. Atualmente, os acordos firmados com Globo e Amazon rendem aproximadamente R$ 700 milhões aos cofres da CBF.

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