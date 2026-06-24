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CazéTV fica fora de negociação por transmissão da Copa do Brasil

CazéTV fica fora de negociação por transmissão da Copa do Brasil
CazéTV fica fora de negociação por transmissão da Copa do Brasil -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou as negociações para definir os direitos de transmissão da Copa do Brasil no ciclo de 2027 a 2030. Entre os pontos que mais chamaram atenção nas primeiras conversas, no entanto, está a ausência da CazéTV entre os veículos convidados para disputar os pacotes de exibição do torneio.

Segundo informações da “Folha de S.Paulo”, a entidade reuniu representantes de Globo, SBT, Record, Amazon, TNT Sports, Paramount e Disney para discutir o futuro da competição. A plataforma comandada por Casimiro Miguel, porém, ficou fora da lista de participantes.

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A exclusão estaria relacionada a divergências de bastidores entre a CBF e a Livemode, empresa que mantém ligação com o projeto da CazéTV. Apesar do crescimento da plataforma e de sua relevância no mercado de transmissões esportivas, ela não participou da rodada inicial de negociações.

A intenção da CBF é fechar um acordo com duração de quatro anos, garantindo estabilidade comercial para a competição. O modelo em estudo, afinal, prevê a divisão dos direitos em diferentes pacotes, com definição prévia da quantidade de partidas destinada a cada transmissora e um sistema de revezamento para a escolha dos confrontos de maior apelo ao longo das rodadas.

Além da reorganização do modelo de distribuição, a entidade busca aumentar significativamente as receitas obtidas com a Copa do Brasil. A projeção mais otimista é alcançar cerca de R$ 1 bilhão no próximo ciclo de contratos. Atualmente, os acordos firmados com Globo e Amazon rendem aproximadamente R$ 700 milhões aos cofres da CBF.

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