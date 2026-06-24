Turquia x Estados Unidos: americanos e turcos cumprem tabela pelo Grupo D

A última rodada do Grupo D da Copa do Mundo coloca frente a frente duas seleções que já estão com seus destinos definidos na competição. De um lado, um Estados Unidos que fez seu dever de casa e, como um bom anfitrião, já está classificado para o mata-mata como primeiro do grupo. Já do outro, a Turquia, que gozava de muito prestígio e expectativa para o torneio, já está eliminada e não briga por classificação. A bola rola no SoFi Stadium, em Los Angeles, às 23h (de Brasília).

Onde assistir

O jogo entre Turquia e Estados Unidos, pela terceira rodada do Grupo D, terá transmissão da Globo (TV aberta), no SporTV (TV fechada) e no Globoplay e na ge tv (streaming), e da CazéTV.

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Como chega a Turquia

Depois de dar 62 finalizações em dois jogos e não marcar um único gol, a Turquia está eliminada da Copa do Mundo mesmo com um jogo restante para encerrar a fase de grupos. Cotada como uma das possíveis surpresas, a Turquia realmente surpreendeu e sequer briga pela classificação na rodada final, apenas cumprindo tabela diante dos Estados Unidos.

“Se a sorte não estiver do seu lado, se você cometer um erro, a bola vai acertar o travessão e a trave. Poderíamos ter sido mais precisos, mas não me sinto em posição de criticar os jogadores. Futebol não é lógico. Temos que aceitar o resultado disso. É por isso que as pessoas sonham. Nem sempre o time que joga melhor vence a partida. Esse é o esporte que praticamos. Isso é futebol”, disse o técnico Vincenzo Montella após a derrota para Paraguai que selou a eliminação turca.

Sendo assim, a Turquia deve manter o mesmo time que entrou em campo nas primeiras partidas, com seus principais jogadores no time titular como Arda Guler, Hakan Çalhanoglu, Kenan Yildiz e Kerem Akturkoglu.

Como chega os Estados Unidos

Por outro lado, o clima do time dos Estados Unidos é completamente diferente. Já com a classificação e a liderança do Grupo D garantida, o USMNT entra em campo para cumprir tabela e tentar manter o seu 100% de aproveitamento nesta Copa do Mundo.

Para o jogo desta quinta, sendo assim, o técnico Mauricio Pochettino deve aproveitar o jogo para dar mais minutos para quem ainda não teve a oportunidade de jogar tanto, além de poupar peças importantes já de olho no jogo do mata-mata.

Tyler Adams, Folarin Balogun, Chris Richards e Antonee Robinson, jogadores importantes do time titular e que estão pendurados, tendem a ser poupados para evitar uma suspensão.

TURQUIA x ESTADOS UNIDOS

Copa do Mundo – 3ª rodada – Grupo D

Data e hora: 25/6/2026 (quinta-feira), 23h (de Brasília)

Local: SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)

TURQUIA: Çakır; Çelik, Demiral, Söyüncü e Kadıoğlu; Çalhanoğlu e Özcan; Güler, Kökçü e Aktürkoglu; Yıldız. Técnico: Vincenzo Montella.

ESTADOS UNIDOS: Turner; Scally, Richards, Robinson e Antonee Robinson; Adams, McKennie e Reyna; Weah, Pepi e Aaronson. Técnico: Mauricio Pochettino.

Árbitro: Mustapha Ghorbal (AGL)

Assistentes: Mokrane Gourari (AGL) e Abbes Akram Zerhouni (AGL)

VAR: Não divulgado