Inglaterra reavaliará Rice e James antes da última rodada

A seleção da Inglaterra acompanha de perto a situação física de dois de seus principais jogadores antes da última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O volante Declan Rice e o lateral-direito Reece James, afinal, passarão por avaliações médicas nos próximos dias para que a comissão técnica defina suas condições para o duelo contra o Panamá, marcado para sábado (27/6), às 18h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

A maior preocupação envolve Rice, craque do Arsenal. O meio-campista deixou o empate sem gols diante de Gana, na última terça (23/6), mancando e com uma proteção reforçada na panturrilha esquerda. Apesar do susto, a expectativa é de que o problema não represente uma ameaça à sua sequência no torneio. As informações são da “BBC”, em publicação nesta quarta (24/6).

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Ainda assim, a comissão liderada por Thomas Tuchel pretende adotar cautela antes de confirmar a presença do jogador diante dos panamenhos. O atleta do Arsenal já havia enfrentado um problema físico anteriormente na competição, quando precisou ser substituído contra a Croácia após sentir dores relacionadas a um incômodo muscular na parte posterior da coxa.

Outro nome que será monitorado é Reece James. O capitão do Chelsea atuou durante os 90 minutos contra Gana, mas também será reavaliado pela equipe médica inglesa. Por conta do histórico recente de lesões do lateral, a Inglaterra trata a situação com atenção especial. Assim, seguirá controlando a carga física do jogador antes da definição da escalação para o próximo compromisso da Copa do Mundo.

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