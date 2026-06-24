Holanda, França, Alemanha: Quem o Brasil pode encarar no mata-mata da Copa

A Seleção Brasileira entra em campo diante da Escócia nesta quarta-feira (24/6), às 19h (de Brasília), com mais do que a classificação em jogo. Líder do Grupo C da Copa do Mundo com quatro pontos, o Brasil ainda pode encerrar a primeira fase em qualquer uma das três primeiras posições da chave, o que mudaria completamente seu caminho no mata-mata.

Apesar de ainda não estar matematicamente garantida, a vaga brasileira nas fases eliminatórias é considerada bastante provável, inclusive em caso de derrota para os escoceses. Nesta edição do Mundial, os oito melhores terceiros colocados também avançam, abrindo diferentes possibilidades de chaveamento para a equipe de Carlo Ancelotti.

Atualmente, o cenário mais favorável é a manutenção da liderança do grupo. Caso confirme o primeiro lugar, posição que ocupa no momento, a Seleção voltará a campo na segunda-feira, dia 29 de junho, às 14h, em Houston, contra o segundo colocado do Grupo F. Hoje, o Japão aparece nesta posição, mas Holanda e Suécia seguem na disputa. Em uma eventual oitavas de final, os possíveis adversários seriam Noruega ou Costa do Marfim.

A situação muda caso o Brasil termine em segundo lugar, cenário que pode ocorrer se empatar com a Escócia e Marrocos vencer o Haiti. Neste caso, a equipe jogaria também no dia 29, mas às 22h, em Monterrey, no México. O rival seria o líder do Grupo F, atualmente a Holanda, embora Japão e Suécia ainda tenham chances de assumir a ponta. Nas oitavas, o cruzamento projetado aponta para Coreia do Sul ou Suíça.

Terceiro lugar classifica o Brasil, mas o caminho é difícil

O caminho mais complicado aparece em caso de derrota para a Escócia. Mesmo assim, a Seleção pode avançar como uma das melhores terceiras colocadas, mas dependerá dos resultados das demais chaves. Há três possibilidades distintas.

Na primeira delas, o Brasil enfrentaria a Alemanha em Boston, no dia 29 de junho, às 17h30, com a França despontando como possível adversária nas oitavas de final.

A segunda opção levaria a Seleção para Nova Jersey, no dia 30 de junho, às 18h, diante do líder do Grupo I, posição atualmente disputada por Noruega e França. Se avançasse, o Brasil poderia cruzar justamente com a Alemanha na fase seguinte.

Já a terceira alternativa prevê viagem ao México. O confronto aconteceria no Estádio Azteca, em 30 de junho, às 22h, contra os donos da casa, enquanto a Inglaterra surgiria como potencial adversária nas oitavas.

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