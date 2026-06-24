São Paulo oficializa a volta de Arboleda ao elenco

O São Paulo oficializou nesta quarta-feira (24) o retorno do zagueiro Arboleda ao elenco. O equatoriano voltou a treinar com o plantel do Tricolor e fica à disposição do técnico Dorival Júnior para o segundo semestre.

Arboleda ficou afastado desde maio, após ficar quase um mês ausente sem justificar à diretoria. Antes de ser punido pelo clube, o defensor não se apresentou para a partida contra o Cruzeiro, no dia 4 de abril. Em seguida, viajou para o Equador.

O Tricolor informou por meio de um comunicado que a decisão pela reintegração do zagueiro foi tomada após reunião entre o jogador, comissão técnica, diretoria e o elenco. Além disso, algumas avaliações foram realizadas, que o consideraram apto a retornar às atividades com os companheiros.

“Ao longo desta semana, Arboleda reuniu-se com a diretoria, a comissão técnica e o grupo de jogadores e passou por diversas avaliações, apresentando-se apto para a reinserção à rotina da equipe. Diante desse contexto, e após avaliação dos aspectos disciplinares, humanos, profissionais e esportivos envolvidos, o São Paulo entende que a reintegração é a medida mais adequada neste momento”, informou o clube.

Arboleda negociou com o Vitória

Durante o período de afastamento, a diretoria tentou negociar o atleta. A única oferta que chegou ao São Paulo foi a do Vitória, mas que não agradou. O equatoriano também recebeu algumas sondagens, como do Santos, mas as conversas não prosseguiram.

Entretanto, a chegada de Dorival Júnior mudou o cenário para Arboleda. Afinal, os dois trabalharam juntos no Tricolor em 2023, e o treinador nunca se apôs a reinserção do jogador ao elenco. A possibilidade ganhou ainda mais força após a saída de Rui Costa, dirigente que era contra o retorno do zagueiro.

O defensor tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2027 e disputou sua última partida no dia 21 de março, em clássico contra o Palmeiras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.