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Fifa pune volante do Catar por entrada que causou grave lesão em rival

Fifa pune volante do Catar por entrada que causou grave lesão em rival
Fifa pune volante do Catar por entrada que causou grave lesão em rival -

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (24) uma punição de cinco partidas para Assim Madibo, volante da seleção do Catar, após a entrada que provocou uma grave lesão em Ismael Koné durante o confronto contra o Canadá, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

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O lance aconteceu logo no início do segundo tempo. Em um primeiro momento, o árbitro chileno Cristián Garay aplicou apenas cartão amarelo ao jogador catariano. No entanto, após revisar a jogada no monitor do VAR, mudou a decisão e mostrou o cartão vermelho direto. Madibo deixou o campo emocionado e não conseguiu conter as lágrimas.

Em nota oficial, a Fifa informou que a suspensão se baseia no artigo do Código Disciplinar relacionado à conduta violenta e jogo brusco grave. A entidade também destacou que o atleta ainda pode recorrer da decisão junto ao Comitê de Apelações.

A punição veio após a confirmação da gravidade da lesão sofrida por Koné. O meio-campista canadense fraturou a perna esquerda no lance, precisou deixar o estádio de ambulância e passou por cirurgia em um hospital de Vancouver.

Até o momento, nem a seleção do Canadá nem o Sassuolo, equipe defendida pelo jogador, divulgaram uma previsão para seu retorno aos gramados.

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