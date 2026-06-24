Fifa pune volante do Catar por entrada que causou grave lesão em rival

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (24) uma punição de cinco partidas para Assim Madibo, volante da seleção do Catar, após a entrada que provocou uma grave lesão em Ismael Koné durante o confronto contra o Canadá, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

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O lance aconteceu logo no início do segundo tempo. Em um primeiro momento, o árbitro chileno Cristián Garay aplicou apenas cartão amarelo ao jogador catariano. No entanto, após revisar a jogada no monitor do VAR, mudou a decisão e mostrou o cartão vermelho direto. Madibo deixou o campo emocionado e não conseguiu conter as lágrimas.

Em nota oficial, a Fifa informou que a suspensão se baseia no artigo do Código Disciplinar relacionado à conduta violenta e jogo brusco grave. A entidade também destacou que o atleta ainda pode recorrer da decisão junto ao Comitê de Apelações.

A punição veio após a confirmação da gravidade da lesão sofrida por Koné. O meio-campista canadense fraturou a perna esquerda no lance, precisou deixar o estádio de ambulância e passou por cirurgia em um hospital de Vancouver.

Até o momento, nem a seleção do Canadá nem o Sassuolo, equipe defendida pelo jogador, divulgaram uma previsão para seu retorno aos gramados.

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