Geração envelhecida? Colômbia refuta estigma e mostra fôlego de sobra na Copa

A convocação da seleção da Colômbia chamou a atenção para a alta média de idade e gerou críticas internas por se tratar de uma geração mais envelhecida. Porém, bastou a bola rolar na Copa do Mundo 2026 para os sul-americanos mostrarem que estão com fôlego em dia. Afinal, venceram seus dois jogos até aqui, marcaram gols no fim e até correram mais do que os adversários do Grupo K.

São três jogadores remanescentes do time que foi às quartas de final em 2014 – na Copa disputada no Brasil: o goleiro Ospina e os meias James Rodríguez e Juan Quintero. Além disso, são cinco que estiveram na Rússia, oito anos atrás. Esta lista colocou a Colômbia no top 3 de seleções com maior média de idade – 30.1 anos. A título de comparação, o top dos mais jovens conta com Equador (25.6 anos), Marrocos (25.5) e Costa do Marfim (25.3).

Colombianos que jogaram 2018 e 2026:

David Ospina (Goleiro, 37 anos)

Camilo Vargas (Goleiro, 37 anos)

Santiago Arias (Zagueiro/Lateral, 34 anos)

James Rodríguez (Meia, 34 anos)

Juan Fernando Quintero (Meia, 33 anos)

É verdade que a equipe de Nestor Lorenzo deu certa sorte com o chaveamento. Os confrontos indicaram dois azarões do Mundial e tiraram Portugal da sempre temida estreia. A Colômbia, então, teve o Uzbequistão pela frente e fez 3 a 1, com dois gols no segundo tempo. Apostando nos contra-ataques na reta final, viu Jaminton Campaz acelerar e decidir, nos acréscimos.

Já contra a RD Congo, que havia empatado com os portugueses, foi difícil durar o bloqueio, mas o lateral Daniel Muñoz (30 anos) resolveu a parada, faltando 15 minutos para o fim. Ele, por sinal, já havia balançado as redes no primeiro jogo. Com a vaga garantida antecipadamente, Nestor Lorenzo disse que o placar poderia ter sido mais elástico.

“Devíamos ter vencido por uma margem maior. Os rapazes fizeram um jogo fantástico, reconheço o esforço deles. Deram tudo de si e seguiram o plano. Deveríamos ter ganhado por uma margem maior, mas é assim que os jogos acontecem. Fomos merecedores da vitória. Contra essas equipes, você precisa encontrar espaços entre as linhas”, comentou o treinador, na coletiva de imprensa.

De acordo com os dados da Fifa, os colombianos percorreram maiores distâncias que os adversários – 5km e 4km a mais, respectivamente. Agora é a vez de Cristiano Ronaldo e companhia testarem o fôlego do time sul-americano. Em caso de empate, a Colômbia passa em primeiro do grupo.

Top 5 das seleções mais “velhas” da Copa:

Panamá e Irã: 30,4 anos

Colômbia: 30,1 anos

Cabo Verde: 29,7 anos

Catar: 29,4 anos

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