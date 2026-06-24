São Paulo volta a buscar Domingos Duarte

O São Paulo voltou à carga pela contratação do zagueiro Domingos Duarte, do Getafe (ESP). Após as negociações esfriarem no início do mês por divergências financeiras, o clube retomou os contatos com o defensor português, que segue sendo uma das prioridades da diretoria para reforçar o sistema defensivo nesta janela de transferências.

As primeiras tratativas foram conduzidas pelo então executivo de futebol Rui Costa, que deixou o cargo no último sábado. Com a reorganização do departamento, o Tricolor decidiu, então, reabrir as conversas e tentar chegar a um acordo com o jogador. As informações são do “ge”.

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Domingos Duarte, aliás, está em reta final de contrato com o Getafe e ficará livre no mercado ao término de seu vínculo. Dessa forma, se encaixa na estratégia do São Paulo de buscar reforços sem custos de transferência. Ainda assim, a concorrência de clubes europeus é vista como um obstáculo nas negociações.

Ao longo das conversas, o Tricolor apresentou quatro propostas ao estafe do defensor. Na mais recente delas, ofereceu cerca de R$ 450 mil mensais, além de luvas pela assinatura do contrato. O jogador, porém, recusou os valores e solicitou um aumento de aproximadamente 20% no pacote financeiro total, incluindo salários e bonificações. Em meio ao cenário de contenção de gastos, a diretoria mantém cautela nas tratativas, mas segue empenhada em encontrar um acordo para viabilizar a chegada do zagueiro.

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